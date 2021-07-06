Глава нижней палаты парламента назвал условие, при котором граждане РФ станут жить еще лучше

В истории России были люди, которые искренне защищали ее интересы, служили ей, несмотря на трудности, и многое смогли сделать. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, к таким людям нужно, в первую очередь, отнести премьер-министра царской России Петра Столыпина, премьера, главу МИД и СВР Евгения Примакова и Владимира Путина.

По оценке Володина, роль Примакова в становлении новой России после распада СССР была огромной, он помог укрепить суверенитет страны, сделать ее сильнее. И он видел потенциал Путина как политика еще 20 лет назад:

"Евгений Максимович мне говорил: берегите Путина, он нужен России",

– вспоминает Володин. По его словам, в мире сейчас, действительно, нет политика сильнее и эффективнее Путина. Многие помнят, какой была Россия в 1990е, до того, как страну возглавил молодой президент.

Конечно, сейчас некоторым людям, особенно молодежи, не нравится, что столько лет в стране не меняется власть, что в парламенте главенствуют все те же четыре партии. Но это не повод все ломать:

"Вот у вас есть жена. И, допустим, некоторые ее черты со временем вам не нравятся. Что же вы, сразу от нее уйдете, другую начнете искать? Разговаривать надо",

– привел пример Вячеслав Володин. По его мнению, главное – не в том, сколько кто-то находится у власти, а в том, какими качествами он обладает. Тот же Путин: наряду с высокой работоспособностью и умением действовать жестко он сохраняет доброту и человечность.

"Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн",

– приводит "КП" слова спикера ГД. Володин также отметил, что сам президентских амбиций не имеет, а что касается нового состава Госдумы, то тут все решит народ: партий на выборы идет много, они разнообразны. "Выбор есть", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента седьмого созыва, напомнив, что в США уже многие десятилетия законодатели представляют лишь две партии.

Очередные выборы в Госдуму состоятся осенью текущего года. В связи с пандемией коронавируса решено проводить голосование три дня – с 17 по 19 сентября.