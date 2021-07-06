"Беспрецедентное давление": Литва попросила ЕС о защите от Белоруссии

"Беспрецедентное давление": Литва попросила ЕС о защите от Белоруссии
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/www.globallookpress.com
Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов

Литва надеется, что Европейский союз окажет ей помощь в борьбе с нелегальной миграцией из Белоруссии. 

В ходе совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась в Вильнюсе, президент Гитанас Науседа заявил, что на сегодняшний день страна была вынуждена столкнуться с "беспрецедентным миграционным давлением" со стороны Республики. 

При этом глава Литвы заметил, что режим Александра Лукашенко использует эту ситуацию в качестве оружия политической манипуляции. 

"В данной ситуации важна роль и помощь ведомств ЕС в деле обуздания потоков нелегальных мигрантов и укрепления охраны внешних границ ЕС", 

– заключил Науседа, выразив надежду, что Брюссель предоставит стране необходимую помощь как в вопросах охраны границ с Белоруссией, так и на переговорах со странами, откуда идут основные потоки мигрантов. 

Как пишет Delfi, президент также добавил, что Литва должна решать эту проблему на уровне правительства. В частности, в короткие сроки выполнять работы, связанные с укреплением инфраструктуры внешней границы ЕС, вести переговоры о способах убыстрения помощи Евросоюза и привлечения к решению этих проблем агентства Frontex. 

Ранее Литва объявила экстремальную ситуацию на государственном уровне из-за мигрантов из Белоруссии.

Днем позже на границе произошла стрельба. Пограничники были вынуждены открыть огонь и применить слезоточивый газ против белорусских мигрантов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость274506
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Литва змагаров слезоточивым газифицирует?
Шаман
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Минные поля и пулеметные вышки - решают эту проблему. Не надо только делать вид, что вы этого не знаете или не умеете.
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