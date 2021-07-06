"Соседи взывыли": Лукашенко прокомментировал проблемы Литвы с мигрантами

"Соседи взывыли": Лукашенко прокомментировал проблемы Литвы с мигрантами
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент заявил, что республика никогда не станет "отстойником для беглых"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на претензии Вильнюса, который обвинил страну в использовании проблемы миграции в качестве инструмента давления на Европу. Как отметил глава республики, выступая 6 июля на совещании по противодействию санкциям, некоторое время назад Литва сама заявляла о намерении сократить сроки регистрации прибывающих из Белрруссии.

Обвинения Вильнюса, полагает президент, лишены логики: Литва таким образом еще шире распахнула окно для беженцев.

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли: ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы", – высказался Лукашенко.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Минск оказывает на страну "беспрецедентное миграционное давление", используя его в качестве манипуляции.

Позднее Лукашенко отметил, что Минск всегда ответственно подходил к выполнению своих обязательств по ядерному нераспространению, борьбе с нелегальной миграцией, ОПГ на международном уровне и контрабанде.

Однако, указал глава государства, Белоруссия не собирается закрывать границы с приграничными государствами и превращаться в "отстойник беглых" из ближневосточных стран – страна не намерена никого у себя держать. Президент напомнил, что конечным пунктом для беженцев являются страны Европейского союза.

"Они сами позвали этих людей и разрушили эти страны. Фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска", – указал Лукашенко.

По словам президента республики, правительство и МИД сталкивается с упреками в отказе от выполнений Минска от положений договора по реадмиссии, хотя Евросоюз и ввел льготы для мигрантов, которых сам пригласил.

Однако, считает глава республики, такой подход после действий Запада против Белоруссии и России неприемлем.

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость274677
Пожаловаться Ответить
Дмитрий
Каждый день из Ирака прилетает Боинг 747 с "туристами".
К нам тоже, штук пять в день из средней азии. К сожалению "туристы" не едут в Евросоюз, а у нас остаются. Лукашенко к нам на царство!
Дмитрий
Пожаловаться Ответить
Каждый день из Ирака прилетает Боинг 747 с "туристами".
Дмитрий. Каждый день из Ирака прилетает Боинг 747 с "туристами".
Пожаловаться Ответить
Интересно, как беженцы попадают в РБ?
1
новости партнеров
По теме

Чтобы привести к войне: в НАТО призвали Украину провоцировать Россию

Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить

"Беспрецедентное давление": Литва попросила ЕС о защите от Белоруссии

Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1720 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей