Президент заявил, что республика никогда не станет "отстойником для беглых"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на претензии Вильнюса, который обвинил страну в использовании проблемы миграции в качестве инструмента давления на Европу. Как отметил глава республики, выступая 6 июля на совещании по противодействию санкциям, некоторое время назад Литва сама заявляла о намерении сократить сроки регистрации прибывающих из Белрруссии.

Обвинения Вильнюса, полагает президент, лишены логики: Литва таким образом еще шире распахнула окно для беженцев.

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли: ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы", – высказался Лукашенко.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Минск оказывает на страну "беспрецедентное миграционное давление", используя его в качестве манипуляции.



Позднее Лукашенко отметил, что Минск всегда ответственно подходил к выполнению своих обязательств по ядерному нераспространению, борьбе с нелегальной миграцией, ОПГ на международном уровне и контрабанде.

Однако, указал глава государства, Белоруссия не собирается закрывать границы с приграничными государствами и превращаться в "отстойник беглых" из ближневосточных стран – страна не намерена никого у себя держать. Президент напомнил, что конечным пунктом для беженцев являются страны Европейского союза.

"Они сами позвали этих людей и разрушили эти страны. Фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска", – указал Лукашенко.

По словам президента республики, правительство и МИД сталкивается с упреками в отказе от выполнений Минска от положений договора по реадмиссии, хотя Евросоюз и ввел льготы для мигрантов, которых сам пригласил.

Однако, считает глава республики, такой подход после действий Запада против Белоруссии и России неприемлем.