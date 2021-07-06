США и Великобритания провели тестирование системы береговой обороны России – Рябков

США и Великобритания провели тестирование системы береговой обороны России – Рябков
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Запад пытается всеми силами получить преимущество над РФ в военной сфере

Великобритании и США лучше убрать свой нос из Черного моря, поскольку они рискуют нарваться на жесткий отпор со стороны России. По словам замглавы МИД РФ Сергея Лаврова, президент Владимир Путин дал четкий сигнал на этот счет, и за границей его услышали.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу получат и риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место, где подобного рода игры допустимы",

– подчеркнул дипломат, комментируя события в Черном море 23 июня, когда британский эсминец нарушил российскую границу. Тогда российским пограничникам пришлось открыть предупредительную стрельбу. В ходе прямой линии 30 июня президент Путин четко дал понять, что более жестких мер не последовало, поскольку таково было политическое решение. В следующий раз авантюристы получат более серьезный отпор.

При этом у Москвы нет и не было сомнений в том, что провокация у берегов Крыма была совместной британо-американской.

"Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий, (…) пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны",

– пояснил Рябков в беседе с "Международной жизнью". Он напомнил, что США делает последовательные шаги, чтобы получить преимущество в военной сфере. Ради этого они вышли из договора по ПРО и ряда других стратегических соглашений. Однако Россия не позволит девальвировать свой потенциал в сфере вооружений и обороны.

Судя по учениям "Си Бриз" в Черном море, в НАТО вняли предупреждениям из Москвы. По крайней мере, рисковать предпочитают украинскими силами, а сами держатся в стороне от российских границ.

Источник: Международная жизнь
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость274674
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Гость274646
Догнать не смогли, стрельбу из пушчонки на горизонте бриты приняли за салют, никаких бомб никто не видел и видео подтверждения нет. Опять обоср@лись и после драки кулаками машут. Ну выразите хоть очень глубокую озабоченность. За свои недвигу и счета в мелкобритании.
Да, да. Русские струсили....
Только Крым наш, а не смелых хохлов)))))
Гость274674
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А Лавров уже зам главы МИД? Когда понизили?
Гость269480
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Гость273894
Рябков хочет НАТО напугать Не адекватный Рябков Жену свою пугай иначе получишь по зубам
Запад опять убежит, что его не догнать будет.
Знаем, бритты уже продемонстрировали как быстро они сматываются.
Гость269480
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Гость274646
Не смешно совсем. Границу нарушили? Нарушили. Ушли безнаказанно. Ушли. Цель провокации достигнута. Или они должны пешком границу нарушать. Все эти топания ногами после - вот что смешно.
Смешно. Нарушили и умчались с такой скоростью, что их было не догнать.
А зачем иначе нарушать, чтобы потом показать, что боишься до ужаса хозяина?
Именно, доказывать, что ты что-то продемонстрировал после того, как улепетал от хозяина - смешно.
Гость273894
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Рябков хочет НАТО напугать Не адекватный Рябков Жену свою пугай иначе получишь по зубам
Гость274646
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Гость269480
Самому не смешно? Англичане так храбро не заметили. что их - "догнать не смогли".
Не смешно совсем. Границу нарушили? Нарушили. Ушли безнаказанно. Ушли. Цель провокации достигнута. Или они должны пешком границу нарушать. Все эти топания ногами после - вот что смешно.
Гость269480
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Гость274646
Догнать не смогли, стрельбу из пушчонки на горизонте бриты приняли за салют, никаких бомб никто не видел и видео подтверждения нет. Опять обоср@лись и после драки кулаками машут. Ну выразите хоть очень глубокую озабоченность. За свои недвигу и счета в мелкобритании.
Самому не смешно? Англичане так храбро не заметили. что их - "догнать не смогли".
трепанатор черепов
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Гость274646
Догнать не смогли, стрельбу из пушчонки на горизонте бриты приняли за салют, никаких бомб никто не видел и видео подтверждения нет. Опять обоср@лись и после драки кулаками машут. Ну выразите хоть очень глубокую озабоченность. За свои недвигу и счета в мелкобритании.
шаровары постирай. Ты обо.<цензура>.ался.
Гость274646
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Догнать не смогли, стрельбу из пушчонки на горизонте бриты приняли за салют, никаких бомб никто не видел и видео подтверждения нет. Опять обоср@лись и после драки кулаками машут. Ну выразите хоть очень глубокую озабоченность. За свои недвигу и счета в мелкобритании.
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