Запад пытается всеми силами получить преимущество над РФ в военной сфере

Великобритании и США лучше убрать свой нос из Черного моря, поскольку они рискуют нарваться на жесткий отпор со стороны России. По словам замглавы МИД РФ Сергея Лаврова, президент Владимир Путин дал четкий сигнал на этот счет, и за границей его услышали.

"С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться, потому что по носу получат и риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место, где подобного рода игры допустимы",

– подчеркнул дипломат, комментируя события в Черном море 23 июня, когда британский эсминец нарушил российскую границу. Тогда российским пограничникам пришлось открыть предупредительную стрельбу. В ходе прямой линии 30 июня президент Путин четко дал понять, что более жестких мер не последовало, поскольку таково было политическое решение. В следующий раз авантюристы получат более серьезный отпор.

При этом у Москвы нет и не было сомнений в том, что провокация у берегов Крыма была совместной британо-американской.

"Вашингтон и Лондон, прекрасно осознавая глубину последствий, (…) пошли на подобного рода тестирование нашей решимости отвечать силовыми методами, пошли на попытки вскрыть нашу систему береговой обороны",

– пояснил Рябков в беседе с "Международной жизнью". Он напомнил, что США делает последовательные шаги, чтобы получить преимущество в военной сфере. Ради этого они вышли из договора по ПРО и ряда других стратегических соглашений. Однако Россия не позволит девальвировать свой потенциал в сфере вооружений и обороны.

Судя по учениям "Си Бриз" в Черном море, в НАТО вняли предупреждениям из Москвы. По крайней мере, рисковать предпочитают украинскими силами, а сами держатся в стороне от российских границ.