Россия может заплатить за белорусские санкции против Евросоюза

Республика отказывается от роли транзитера товаров в РФ и Китай

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из ФРГ, идущий в Россию и Китай через республику. Таким образом Минск может ответить на санкционные меры со стороны Евросоюза.

Во время рабочего совещания по противодействию санкциям президент Белоруссии указал, что Минск уже имеет опыт по противодействию санкционным мерам.

Так, республика ответила Западу запретом ввоза на свою территорию продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. По словам Лукашенко, немцы могут выбрать иной маршрут для товаров в КНР и Россию – к примеру, через Финляндию или Украину, о чем говорится на сайте президента Белоруссии.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьБ
Пожаловаться Ответить
Вот только основной источник дохода Беларуси - плата за транзит этих товаров (40% доходов в бюджет - транспортные услуги, даже статья на эту тему была). И более того, товары, которые ездят транзитом в Беларусь, в Китай едут через порты Прибалтики, а также из России едут в направлении этих самых портов. Откуда Германия возникает? Едет товар из Бразилии, на океаническом судне до порта в Гамбурге, а оттуда - морским судном до Клайпеды, а из Клайпедами машинами в Россию.
1
новости партнеров
По теме

Чтобы привести к войне: в НАТО призвали Украину провоцировать Россию

Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить

"Беспрецедентное давление": Литва попросила ЕС о защите от Белоруссии

Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1720 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей