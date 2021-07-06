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Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил ограничить транзит товаров из ФРГ, идущий в Россию и Китай через республику. Таким образом Минск может ответить на санкционные меры со стороны Евросоюза.
Во время рабочего совещания по противодействию санкциям президент Белоруссии указал, что Минск уже имеет опыт по противодействию санкционным мерам.
Так, республика ответила Западу запретом ввоза на свою территорию продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. По словам Лукашенко, немцы могут выбрать иной маршрут для товаров в КНР и Россию – к примеру, через Финляндию или Украину, о чем говорится на сайте президента Белоруссии.
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