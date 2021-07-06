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Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас не просто так вспомнил о Псковской и Ленинградской областях, которые, по словам политика, "оккупировала" Россия. Таким образом претендент на пост главы республики пытался подать сразу несколько сигналов в разные стороны.
По мнению главы аналитического центра Vision & Global Trends, итальянского политолога Тиберио Грациани, проблематика российско-эстонских отношений неизбежно всплывает в республике в каждый электоральный сезон. И высказывание Пыллуааса – это некий сигнал партнерам по НАТО о готовности защищать от России суверенитет и территорию Эстонии, а значит – и рубежи самого альянса.
С другой стороны, это сигнал Москве о том, что неплохо бы закрыть уже спор по границе. Это не только пошло бы на пользу стабильности в регионе, но и позволило бы РФ и Эстонии выстраивать новые связи в сфере экономики и политики.
Впрочем, по оценке итальянского аналитика, вряд ли Москве и Таллину удастся урегулировать этот вопрос в обозримом будущем.
"Этого будет очень трудно достичь из-за членства Эстонии в "западном блоке" в лице НАТО, которое ограничивает возможности Таллина для маневра",
– приводит "Лента" мнение Тиберио Грациани.
Ранее экс-спикер эстонского парламента, претендующий сейчас на пост президента, Хенн Пыллуаас заявил о том, что граница между РФ и Эстонией должна пролегать в соответствии с Тартуским договором, по которому часть псковских и ленинградских земель отходили прибалтийской республике. В настоящий момент между РФ и Эстонией нет ратифицированного пограничного соглашения.
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