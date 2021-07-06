Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит газа из России

Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит газа из России
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европа будет объезжать Европу по "Северному полюсу", заявил Батька

Белоруссий лидер Александр Лукашенко не исключает ответных санкционных мер против Запада в случае новых ограничений в отношении Минска. В качестве одной из возможных рестрикций президент считает ограничение транспортного транзита.

Глава республики пояснил, что страна готова ответить встречными мерами, если Запад продолжит нагнетать обстановку очередным санкционным давлением.

"Будете объезжать Белоруссию по Северному полюсу через Средиземное море", – предупредил лидер, выступая на совещании по противодействию санкциям.

Глава республики напомнил, что Соединенные Штаты с европейскими странами выступили против поставок запчастей для местных предприятий. Однако у Минска готов ответ на подобные меры.

"Ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок – ни шагу. Через Беларусь – точно так же ни шагу. И с немцами тоже так нужно поступить. Пусть ездят через Финляндию в Китай и РФ со своей продукцией. Или через Украину", – прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Тем самым, уверен Лукашенко, Минск примет ответные меры, чтобы Запад почувствовал, "что такое Беларусь", а инициаторы санкций против Минска дважды подумали, прежде чем использовать экономическое оружие.

Лидер также поручил кабмину и Нацбанку внимательно понаблюдать за западными компаниями в Белоруссии, о чем говорится на официальном сайте президента республики.

Во время совещания Лукашенко заявил, что не собирается превращать страну в "отстойник беглых", отвечая на обвинения президента Литвы в потоках беженцев в Европу. Белорусский лидер отметил, что Вильнюс недавно упростил для выходцев из Ближнего Востока правила регистрации, чем привлек к себе новые потоки мигрантов, а теперь жалуется на обстановку.

Источник: Сайт президента Белоруссии ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость273281
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Молодца Батька! Не то что едросовские жирные коты рф.
Шаман
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Давай сразу запрети торговать РФ и западу. И чтоб всех на ковер за разрешением! А кто не согласится тем ты иракцев на границу привезешь, верно?
Гость271042
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Гость268291
С газом пусть не шутит , убрать пора лукашенко и включить беларусию в состав России, оставить ему пенсию, отобрать все резиденции, и пусть сидит спокойно и не рыпается, пошел угрожать и все это за счет России
лол через нас газ не идет в больших объемах только для собственных нужд а на пенсию сам вали.
Гость268291
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С газом пусть не шутит , убрать пора лукашенко и включить беларусию в состав России, оставить ему пенсию, отобрать все резиденции, и пусть сидит спокойно и не рыпается, пошел угрожать и все это за счет России
Гостъ
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Все кроме газа. За газ ему писюн оторвут. Хозяева газа. А так может не стеснятся :-)
Гостьпророк
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Александр Григорьевич Ва правы,если Вам,по силам,это реализовать! Дальше поглядим.
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