Европа будет объезжать Европу по "Северному полюсу", заявил Батька

Белоруссий лидер Александр Лукашенко не исключает ответных санкционных мер против Запада в случае новых ограничений в отношении Минска. В качестве одной из возможных рестрикций президент считает ограничение транспортного транзита.

Глава республики пояснил, что страна готова ответить встречными мерами, если Запад продолжит нагнетать обстановку очередным санкционным давлением.

"Будете объезжать Белоруссию по Северному полюсу через Средиземное море", – предупредил лидер, выступая на совещании по противодействию санкциям.

Глава республики напомнил, что Соединенные Штаты с европейскими странами выступили против поставок запчастей для местных предприятий. Однако у Минска готов ответ на подобные меры.

"Ребята, спасибо, до свидания. На белорусский рынок – ни шагу. Через Беларусь – точно так же ни шагу. И с немцами тоже так нужно поступить. Пусть ездят через Финляндию в Китай и РФ со своей продукцией. Или через Украину", – прокомментировал ситуацию Лукашенко.

Тем самым, уверен Лукашенко, Минск примет ответные меры, чтобы Запад почувствовал, "что такое Беларусь", а инициаторы санкций против Минска дважды подумали, прежде чем использовать экономическое оружие.

Лидер также поручил кабмину и Нацбанку внимательно понаблюдать за западными компаниями в Белоруссии, о чем говорится на официальном сайте президента республики.

Во время совещания Лукашенко заявил, что не собирается превращать страну в "отстойник беглых", отвечая на обвинения президента Литвы в потоках беженцев в Европу. Белорусский лидер отметил, что Вильнюс недавно упростил для выходцев из Ближнего Востока правила регистрации, чем привлек к себе новые потоки мигрантов, а теперь жалуется на обстановку.