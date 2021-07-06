Киев заподозрил Париж в сговоре с Москвой

Киев заподозрил Париж в сговоре с Москвой
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Ответственность за потерю Крыма и Донбасса в Незалежной возложили на европейцев

Среди стратегических партнеров Украины больше нет членов "нормандской четверки" – Франции и Германии. По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, верными союзниками Незалежной можно считать лишь Великобританию, США, Прибалтику и Польшу. Париж же и Берлин не оправдали возлагаемых на них надежд.

Возмущение главы СНБО вызывает то обстоятельство, что Германия и Франция выступают против вступления Украины в ЕС и НАТО на том основании, что в республике процветает коррупция. По словам Данилова, в Европе дело обстоит не лучше.

"Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России",

– намекнул Данилов. Он отметил, что не знает, какую выгоду могла получить Франция за Крым и Донбасс, но "моральную ответственность" за потерю Киевом контроля над частью территорий он возложил на европейцев.

По словам главы СНБО, Украина сейчас наконец-то взяла жесткий тон в беседах с иностранными партнерами, чем завоевала их уважение. В частности, Германия начала воспринимать Незалежную "отдельно от России". Это могло произойти на 20 лет раньше: если бы в 1991 г. Украина перешла "на двуязычие – на мову и английский язык". Но теперь "национал-патриот" Зеленский взял управление в свои руки, поставил точку в языковом вопросе. "Украина сейчас возвращает свою субъектность и с нами начинают общаться", – констатировал Данилов в интервью изданию "Форбс".

Ранее Данилов похвалил британцев за провокацию у берегов Крыма: в нарушении королевским эсминцем российской границы он увидел доказательство, что Черное море не станет "русским озером". Рассуждения главы СНБО вызвали смех даже на Украине.

Источник: Forbes
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость268747
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Да,в1991году на Украине наверное все жители разговаривали на английском и на мове))).Не Данилов он,а даунилов.
Гость274506
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А за Польшу хохлобыдло лучше вообще не заикалось. Поляки хохохлов всю жизнь считали и считают за людей третьего сорта - быдло(скот)..Даже ниггеры в Африке на ступеньку выше стоят в развитии.
Гость274506
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Укрогабон считает Европу и США союзниками..Окуенный союз, когда "союзники" имеют укрогабон во все дыхательные и пихательные.))
Гость267698
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Французы давно уже увидели и поняли - насколько вонючие эти представители этой выгребной ямы. Они жлобы. Им важно, чтобы эта помойка пахла рядом с Россией, но никак не в Европе. На этом и строится их украинская политика. Держать уродов на расстоянии от себя, но ближе к России.
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