Беглый белорусский аналитик считает, что Минск готовит военную диверсионную провокацию на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может развязать военный конфликт с одной из приграничных с Республикой стран, чтобы обосновать перед соотечественниками свою власть. С таким прогнозом выступил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для российского издания "Лента.ру".

По его мнению, бацька может пойти на подобные для вовлечения России в конфликт и получения большей поддержки Москвы. Болкунец предполагает, что Минск организует диверсию белорусских военных у рубежей страны с Литвой.

"То есть это один из вариантов, который ему очень и важен, чтобы обвинить потом Европу в том, что они хотели границу перейти", – прогнозирует эксперт.

Политолог напомнил, как после выборов в августе 2020 г. Александр Григорьевич уже пугал белорусов тем, что вот-вот на Республику нападет НАТО, чтобы "забрать у нас кусок территории". Болкунец считает, что новый конфликт на континенте может возникнуть уже в ближайшее время.

"То есть он живет войной, и эта война живет у него в голове. Причем настоящей войной", – резюмировал политолог, сбежавший в марте нынешнего года в Европу из РФ.

Отметим, что Болкунец регулярно в своих комментариях и интервью сообщает о том, что власть Лукашенко скоро рухнет то из-за новых акций протеста, то в силу партизанщины, то вследствие отказа Кремля поддерживать своего союзника.

На днях страшную участь для бацьки предрек в эфире одного из украинских ютуб-каналов российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский. Этот аналитик полагает, что политика Минска в отношении пересечения белорусской границы в сторону Литвы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока грозит лидеру белорусов судьбой главы Ливии Муаммара Каддафи. Между тем, сам Лукашенко обиды европейцев насчет потоков беженцев назвал сегодня "воем соседей".

