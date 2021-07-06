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Президент Белоруссии Александр Лукашенко может развязать военный конфликт с одной из приграничных с Республикой стран, чтобы обосновать перед соотечественниками свою власть. С таким прогнозом выступил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для российского издания "Лента.ру".
По его мнению, бацька может пойти на подобные для вовлечения России в конфликт и получения большей поддержки Москвы. Болкунец предполагает, что Минск организует диверсию белорусских военных у рубежей страны с Литвой.
"То есть это один из вариантов, который ему очень и важен, чтобы обвинить потом Европу в том, что они хотели границу перейти", – прогнозирует эксперт.
Политолог напомнил, как после выборов в августе 2020 г. Александр Григорьевич уже пугал белорусов тем, что вот-вот на Республику нападет НАТО, чтобы "забрать у нас кусок территории". Болкунец считает, что новый конфликт на континенте может возникнуть уже в ближайшее время.
"То есть он живет войной, и эта война живет у него в голове. Причем настоящей войной", – резюмировал политолог, сбежавший в марте нынешнего года в Европу из РФ.
Отметим, что Болкунец регулярно в своих комментариях и интервью сообщает о том, что власть Лукашенко скоро рухнет то из-за новых акций протеста, то в силу партизанщины, то вследствие отказа Кремля поддерживать своего союзника.
На днях страшную участь для бацьки предрек в эфире одного из украинских ютуб-каналов
российский либеральный
политтехнолог Станислав Белковский. Этот аналитик полагает, что политика Минска в отношении пересечения белорусской границы в сторону Литвы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока грозит лидеру белорусов судьбой главы
Ливии Муаммара Каддафи.
Между тем, сам Лукашенко обиды европейцев насчет потоков беженцев назвал сегодня "воем соседей".
Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить
Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов
Перед тем, как ваш таракан опять поедет просить деньги у обнулёнка, принесите ему папочку о раскрытии планов, что обнуленка хотят схватить, обездвижить и продать на какой-нибудь японский телеканал про извращения. Описание извращений добавьте по своему вкусу, можно взять что-то из рф пропаганды, там что-то про датских черепах было.
На вопрос кто - скажите, что таинственные экстремисты, злые "ОНИ", глубинные террористы, противники игристой вакцины и тп.