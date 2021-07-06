Лукашенко может втянуть Россию в войну на европейском континенте - эксперт

Лукашенко может втянуть Россию в войну на европейском континенте - эксперт
Фото: president.gov.by
Беглый белорусский аналитик считает, что Минск готовит военную диверсионную провокацию на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может развязать военный конфликт с одной из приграничных с Республикой стран, чтобы обосновать перед соотечественниками свою власть. С таким прогнозом выступил белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для российского издания "Лента.ру".

По его мнению, бацька может пойти на подобные для вовлечения России в конфликт и получения большей поддержки Москвы. Болкунец предполагает, что Минск организует диверсию белорусских военных у рубежей страны с Литвой.

"То есть это один из вариантов, который ему очень и важен, чтобы обвинить потом Европу в том, что они хотели границу перейти", – прогнозирует эксперт.

Политолог напомнил, как после выборов в августе 2020 г. Александр Григорьевич уже пугал белорусов тем, что вот-вот на Республику нападет НАТО, чтобы "забрать у нас кусок территории". Болкунец считает, что новый конфликт на континенте может возникнуть уже в ближайшее время.

"То есть он живет войной, и эта война живет у него в голове. Причем настоящей войной", – резюмировал политолог, сбежавший в марте нынешнего года в Европу из РФ.

Отметим, что Болкунец регулярно в своих комментариях и интервью сообщает о том, что власть Лукашенко скоро рухнет то из-за новых акций протеста, то в силу партизанщины, то вследствие отказа Кремля поддерживать своего союзника.

На днях страшную участь для бацьки предрек в эфире одного из украинских ютуб-каналов российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский. Этот аналитик полагает, что политика Минска в отношении пересечения белорусской границы в сторону Литвы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока грозит лидеру белорусов судьбой главы Ливии Муаммара Каддафи. Между тем, сам Лукашенко обиды европейцев насчет потоков беженцев назвал сегодня "воем соседей".

Источник: Лента.ру
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Шаман
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Минским чекистам дарю <цензура>:
Перед тем, как ваш таракан опять поедет просить деньги у обнулёнка, принесите ему папочку о раскрытии планов, что обнуленка хотят схватить, обездвижить и продать на какой-нибудь японский телеканал про извращения. Описание извращений добавьте по своему вкусу, можно взять что-то из рф пропаганды, там что-то про датских черепах было.
На вопрос кто - скажите, что таинственные экстремисты, злые "ОНИ", глубинные террористы, противники игристой вакцины и тп.
игорь
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скорее всего его ликвидируют уж чем будет война третья мировая
Гость274455
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БоЛТунец , он и в Африке БоЛТунец,его слушать себя не уважать. Это выпускник Вильнюского Гуманитарного Европейского университета.Там выпускают достойных членов сороского пошива, что ни слово то брехня.Больше его слушайте - уши отпадут.
Боцман
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Болкунец - болтунец.
Гостъ
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Не будет ему поддержки, вдуют ему по полной во все дыры, письку на трофей отрежут, усы сбреют и всю картошку выкопают!
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