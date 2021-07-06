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Делегация России покинула заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в знак протеста в связи с включением в повестку резолюций с оценками действий РФ и Белоруссии. Об этом сообщил глава нашей делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем телеграм-канале.
По его слова, ассамблея включила в повестку "очередное возмутительное русофобские заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи – Украина".
Причем сам документ принят с нарушением регламента. Российская сторона заранее уведомила, что делегаты покинут заседание, если оно созвано только для очередных обвинений в адрес Москвы и Минска.
"Если мы собрались, чтобы обвинить Белоруссию и Россию в мнимых преступлениях, выдуманных абсолютно, то это не является целью ассамблеи и лишает нашу работу всякого смысла" – заявил в ходе заседания Толстой.
Депутат предупредил, что в случае включения в повестку данного пункта, делегация РФ покинет заседание, что, собственно, и произошло.
"В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом. О чем жалею – хлопнул дверью, выходя из зала", – резюмировал Толстой.
Напомним, накануне вице-спикер Госдумы также выразил возмущение тем фактом, что из-за действий европейских властей на заседание ПА ОБСЕ без объяснения причин не допустили представителя парламента Белоруссии Андрея Савиных. Толстой назвал этот шаг "чрезвычайной наглостью" и "неслыханным скандалом".
В сложившейся ситуации он нашел конкретных виновников – Польшу, Латвию и Австрию, "которая пошла у них на поводу".
Добавим, что еще вчера антироссийская имени Незалежной и антибелорусская авторства Дании резолюции были сняты с повестки сегодняшнего заседания.
Также Толстой подчеркнул, что членский взнос РФ – а это деньги российских налогоплательщиков – в организацию в десять раз больше, чем у Украины или Чехии. Однако на площадке ПА ОБСЕ продолжается русофобская истерия на наши же средства.
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Хочется спросить у Толстого:"ДО КАКИХ ПОР вы будете ходить на заседания в эту гитлеровскую организацию и при этом платить народными деньгами??? Это что, особый вид извращения или презрения к собственному народу???"
ПАСЕ задумывалось как место, где можно высказать свое видение ситуации, донести, так сказать, свою правду.
Ее можно принимать или не принимать, правду эту, но выслушать ее обязаны.
А теперь получается, что там можно говорить всем, только не России и Белоруссии. Ну и зачем мы там?
Пусть сидят хохлы с прибалтами и дружно хают всех своих врагов. Но за свои деньги. Хоть в Брюсселе, хоть в Копенгагене, хоть на Привозе. Самое оно им там побазарить. Но нас там не надо.
Неужто все еще под матрацами полосатыми?