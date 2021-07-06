Делегация России в знак протеста хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Делегация России в знак протеста хлопнула дверью в ПА ОБСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Киев смог навязать ассамблее русофобскую повестку дня

Делегация России покинула заседание Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в знак протеста в связи с включением в повестку резолюций с оценками действий РФ и Белоруссии. Об этом сообщил глава нашей делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем телеграм-канале.

По его слова, ассамблея включила в повестку "очередное возмутительное русофобские заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи – Украина".

Причем сам документ принят с нарушением регламента. Российская сторона заранее уведомила, что делегаты покинут заседание, если оно созвано только для очередных обвинений в адрес Москвы и Минска.

"Если мы собрались, чтобы обвинить Белоруссию и Россию в мнимых преступлениях, выдуманных абсолютно, то это не является целью ассамблеи и лишает нашу работу всякого смысла"  – заявил в ходе заседания Толстой.

Депутат предупредил, что в случае включения в повестку данного пункта, делегация РФ покинет заседание, что, собственно, и произошло.

"В этот раз мы также не видим более повода продолжать работу на площадке, грубо пренебрегающей общепринятыми правилами и здравым смыслом. О чем жалею – хлопнул дверью, выходя из зала", – резюмировал Толстой.

Напомним, накануне вице-спикер Госдумы также выразил возмущение тем фактом, что из-за действий европейских властей на заседание ПА ОБСЕ без объяснения причин не допустили представителя парламента Белоруссии Андрея Савиных. Толстой назвал этот шаг "чрезвычайной наглостью" и "неслыханным скандалом".

В сложившейся ситуации он нашел конкретных виновников – Польшу, Латвию и Австрию, "которая пошла у них на поводу".

Добавим, что еще вчера антироссийская имени Незалежной и антибелорусская авторства Дании резолюции были сняты с повестки сегодняшнего заседания.

Также Толстой подчеркнул, что членский взнос РФ – а это деньги российских налогоплательщиков – в организацию в десять раз больше, чем у Украины или Чехии. Однако на площадке ПА ОБСЕ продолжается русофобская истерия на наши же средства.

Источник: Телеграм-канал
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость273052
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"Также Толстой подчеркнул, что членский взнос РФ – а это деньги российских налогоплательщиков – в организацию в десять раз больше, чем у Украины или Чехии. Однако на площадке <цензура> ОБСЕ продолжается русофобская истерия на наши же средства."
Хочется спросить у Толстого:"ДО КАКИХ ПОР вы будете ходить на заседания в эту гитлеровскую организацию и при этом платить народными деньгами??? Это что, особый вид извращения или презрения к собственному народу???"
гость
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Зачем туда надо было вернутся до селе,там больше половины таких как крашенными губами лексей гончарюх-----одним словом дно гейропы---с кем там говорить,гиеной европы,трибалтами---мильёнчики отдать детям?!
Гость272558
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ВСЯ ГЕЙ ЕВРОПА ПРОТИВ РОССИИ --- ВОПРОС - НУЖЕН ЛИ ЭТОТ СВИНАРНИК ПАСЕ И СЕ РОССИИ ???
Банкир
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Не понимаю, что Россия делает в этой конторке.
ПАСЕ задумывалось как место, где можно высказать свое видение ситуации, донести, так сказать, свою правду.
Ее можно принимать или не принимать, правду эту, но выслушать ее обязаны.
А теперь получается, что там можно говорить всем, только не России и Белоруссии. Ну и зачем мы там?
Пусть сидят хохлы с прибалтами и дружно хают всех своих врагов. Но за свои деньги. Хоть в Брюсселе, хоть в Копенгагене, хоть на Привозе. Самое оно им там побазарить. Но нас там не надо.
Руслик
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пока п....уйло будет у власти Рассею будут ставить раком все кому не лень
Гость272558
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РОССИЯ САМА ВИНОВАТА - ПОСЛАТЬ ВСЕХ НА------ КАК ЭТО ДЕЛАЕТ АМЕРИКА - И ЖИТЬ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ
Гость273281
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За то хибарки и баксики, нажитые непосильным трудом, гейропа не трогает. А так - не впервой ,утремся.
1000000
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Шо!?
А у ваших где?
Неужто все еще под матрацами полосатыми?
А у них все до копеечки рогулям отдают, чтобы они деликатесами питались, на спорткарах катались, по гладким как зеркало дорогам, лечились на лучшем в мире медицинском оборудовании, получали лучшее в мире образование, коттеджи себе строили, сауны с плавательными бассейнами, каждому по гектару земли раздали, в венскую оперу на выходные катались и там упивались смачной кавой до рвоты. Ой, нет, это наобещали, а дали только возможность ишачить на чужих плантациях и стройках, повышение тарифов на ЖКХ и газ стали бодяжить так, что чайник по сорок минут закипает. СУГС.
1000000
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Гость269754
А ты чьих будешь холоп?
Рогуль он, презренный деклассированный элемент, который, чтобы не подохнуть с голода и не отрубиться трезвым, клацает по кнопкам допотопного компьютера, зарабатывает на убогую жратву и стекломой.
Шо!?
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ГостьБ
Собственность, имущество, активы, счета у ваших чиновников и пр. единоросов с олигархами где? Правильно, в ЕС.
А у ваших где?
Неужто все еще под матрацами полосатыми?
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