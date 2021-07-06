Иностранца взяли с поличным при осуществлении противоправных действий

В Санкт-Петербурге разразился грандиозный скандал. Там в руки сотрудников правоохранительных органов угодил эстонский консул Март Лятте.



Иностранца взяли "горяченьким" во время получения от недобросовестного россиянина материалов секретного характера.

Спецоперация по задержанию эстонского разведчика была проведена силами бойцов Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве подчеркнули, что действия, которые осуществлял лазутчик, никак не могут быть совместимы со статусом дипломатического работника. Эстонец явно собирался передать секретную информацию в руки тех, кто спит и видит, как бы навредить нашей стране.

Теперь провинившегося дипломата ждет кара. К нему будут применены меры, которые предусмотрены существующими положениями международного права, отмечает РИА "Новости".

При этом на сайте генконсульства Эстонии указано, что Март Лятте не является генеральным консулом Эстонии в городе на Неве. Эстонец занимает должность простого консула.

Напомним, в конце прошлого месяца на территории Крымского полуострова был пойман украинский шпион. Сообщалось, что местный житель пошел против родной страны и собирал информацию о полетах российской военной авиации в интересах спецслужб Незалежной.