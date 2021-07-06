Министр иностранных дел заявил, что МВС Королевства выбирают в акваториях самый короткий и прямой маршрут следования

Корабли флота Соединенного Королевства продолжат практику захода в украинские воды, несмотря на инцидент с эсминцем Defender, зашедшим на российскую территорию акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе своей речи на заседании комитета по иностранным делам Палаты общин парламента страны.

"У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим делать", – вещал в парламенте Рааб.

Отвечая на вопрос депутатов об инциденте в Черном море, министр ответил следующее:

"Defender выбрал самый короткий и прямой маршрут, это международно признанный маршрут".

Кроме того, он назвал "чепухой" и "дезинформацией" утверждения Москвы о том, что российский пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М ВКС РФ сбросил несколько бомб вблизи влезшего на три километра в наши воды у Крыма британского эсминца.

По его словам, присутствие британского военного корабля в Черном море, где "его атаковали 20 российских истребителей", было демонстрацией "уверенности", а не попыткой "конфронтации" с Москвой, пишет местный таблоид Mirror.

На этом Рааб не остановился и послал сигналы в Пекин. Министр сообщил, что предупредил китайское руководство, чтобы оно ожидало появления флотилии ВМС Королевства в спорном Южно-Китайском море, когда ударная группа авианосцев во главе с 65-тонным авианосцем HMS Queen Elizabeth прибудет в регион в конце этого года.

"Это абсолютно правильно, что мы осуществляем и защищаем права, и мы делаем это от украинского территориального моря до Южно-Китайского моря", – резюмировал Рааб.

Напомним, ранее сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в интервью журналу "Международная жизнь" инцидент с британским эсминцем около Крымского полуострова, призвал Лондон не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не "получить по носу". Он говорил о рисках конфликтов после подобных провокаций. По его словам, "Черное море – это не то место, где такие игры допустимы".

Добавим, ситуация в регионе обострилась, когда 23 июняDefender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Наши пограничники и летчики выдавили эсминец за пределы рубежей РФ.

