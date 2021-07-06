Британия обещала и дальше пользоваться "украинскими водами" у Крыма

Британия обещала и дальше пользоваться "украинскими водами" у Крыма
Фото: Rob Powell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Министр иностранных дел заявил, что МВС Королевства выбирают в акваториях самый короткий и прямой маршрут следования

Корабли флота Соединенного Королевства продолжат практику захода в украинские воды, несмотря на инцидент с эсминцем Defender, зашедшим на российскую территорию акватории Черного моря у берегов Крыма. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе своей речи на заседании комитета по иностранным делам Палаты общин парламента страны.

"У нас есть полное право совершить мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Это то, чем мы продолжим делать", – вещал в парламенте Рааб.

Отвечая на вопрос депутатов об инциденте в Черном море, министр ответил следующее:

"Defender выбрал самый короткий и прямой маршрут, это международно признанный маршрут".

Кроме того, он назвал "чепухой" и "дезинформацией" утверждения Москвы о том, что российский пограничный катер открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М ВКС РФ сбросил несколько бомб вблизи влезшего на три километра в наши воды у Крыма британского эсминца.

По его словам, присутствие британского военного корабля в Черном море, где "его атаковали 20 российских истребителей", было демонстрацией "уверенности", а не попыткой "конфронтации" с Москвой, пишет местный таблоид Mirror.

На этом Рааб не остановился и послал сигналы в Пекин. Министр сообщил, что предупредил китайское руководство, чтобы оно ожидало появления флотилии ВМС Королевства в спорном Южно-Китайском море, когда ударная группа авианосцев во главе с 65-тонным авианосцем HMS Queen Elizabeth прибудет в регион в конце этого года.

"Это абсолютно правильно, что мы осуществляем и защищаем права, и мы делаем это от украинского территориального моря до Южно-Китайского моря", – резюмировал Рааб.

Напомним, ранее сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя в интервью журналу "Международная жизнь" инцидент с британским эсминцем около Крымского полуострова, призвал Лондон не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не "получить по носу". Он говорил о рисках конфликтов после подобных провокаций. По его словам, "Черное море – это не то место, где такие игры допустимы".

Добавим, ситуация в регионе обострилась, когда 23 июняDefender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Наши пограничники и летчики выдавили эсминец за пределы рубежей РФ.

Источник: Mirror
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость273217
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АА
По-взрослому - это когда международно-признанные морские границы. а не от балды нарисованные. Призывы к войне, уничтожению людей-уголовное преступление.
Крым=Россия, симирись убогий, а "по взрослому", это когда от ваших карабликов мазутное пятно останется, и сотня выживших, обделавшихся бритов на надувных спасательных плотах
Гость272718
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АА
По-взрослому - это когда международно-признанные морские границы. а не от балды нарисованные. Призывы к войне, уничтожению людей-уголовное преступление.
Те кто хорошо знает морское и международное право, тот особо этим не кичится. Британия имеет права не признать эти воды Российскими, а Россия, на основании уже Международного права приняла в Крым в состав РФ, далее имеет полное право считать воды Российскими. Поэтому вопрос признания или не признания той или иной страной не имеет значение. Значение имеет то, что в Британии знают что это воды РФ и если попрутся ещё раз, то это будет означать намеренную провокацию как минимум или желание как максимум развязать третью мировую войну. Думаю что это пока просто слова для своего и украинского быдла.
Гость274304
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быть раабу рабом на рудниках в магаданщине или синьцзян-уйгурщине
в зависимости от того любит он погорячее или похолоднее
Гость267604
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Пусть попробуют.
АА
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Гость273217
Бритов предупредили же ... хотят проверить очканут ли наши жахнуть по ним по взрослому?
По-взрослому - это когда международно-признанные морские границы. а не от балды нарисованные. Призывы к войне, уничтожению людей-уголовное преступление.
Гость273217
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Бритов предупредили же ... хотят проверить очканут ли наши жахнуть по ним по взрослому?
Гость274902
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Кажется и мелкобриттов лишние корабли образовались.
Мойдодыр
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Серьезно бриты нарываются. Пора дать по соплям, чтобы юшкою умылись!!!
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