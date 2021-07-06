МИД Эстонии назвал провокацией задержание консула в Петербурге

МИД Эстонии назвал провокацией задержание консула в Петербурге
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В ведомстве выразили уверенность, что так Россия демонстрирует свою независимость от соседей

Аари Леммик, пресс-секретарь МИД Эстонии, сообщила, что считает арест Марта Лятте, их консула в Петербурге, провокацией со стороны России. Согласно ее заявлению, обвинения, которые предъявили Лятте не имеют под собой оснований, а все улики наглая фальсификация. 

Леммик убеждена, этот инцидент  – еще одно подтверждение того, что власти Российской Федерации не хотят заводить дружбу с соседями. Как она подчеркнула в беседе с издательством "Delfi", представители Эстонии относится к таким провокациям крайне неодобрительно. 

Ранее сообщалось, что  в Петербурге арестовали эстонского консула. Его взяли с поличным во время получения материалов секретного характера.

Источник: delfi ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

Гость268747
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А почему так мелко,провокация? Давайте сразу-оккупация!))).
Васёк Голожопоротько
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провокационный кол в жо и пинка под зад
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