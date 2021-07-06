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Аари Леммик, пресс-секретарь МИД Эстонии, сообщила, что считает арест Марта Лятте, их консула в Петербурге, провокацией со стороны России. Согласно ее заявлению, обвинения, которые предъявили Лятте не имеют под собой оснований, а все улики наглая фальсификация.
Леммик убеждена, этот инцидент – еще одно подтверждение того, что власти Российской Федерации не хотят заводить дружбу с соседями. Как она подчеркнула в беседе с издательством "Delfi", представители Эстонии относится к таким провокациям крайне неодобрительно.
Ранее сообщалось, что в Петербурге арестовали эстонского консула. Его взяли с поличным во время получения материалов секретного характера.
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