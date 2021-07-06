Незалежная будет американским плацдармом для кибератак на РФ в ближайшие десять лет

Власти Незалежной, не успев провести морские международные учения Sea Breeze в Черном море, как уже объявили о новых маневрах в содружестве с иностранцами в полях во Львовской области. Военный эксперт Алексей Леонков назвал такое поведение киевского режима "прогибом" перед США. По его мнению, "кураторы" соборной давно списали ее на пушечное мясо.

Специалист считает, что Украина после "революции гидности" в 2014 году находится под управлением Штатов.

"Не они принимают эти решения, они просто их декларируют, чтобы была видимость, что они ведут какую-то самостоятельную внутреннюю политику", – сказал Леонков в комментарии изданию "ЦарьГрад".

По его мнению, во всех учениях с участием НАТО и США Незалежной отводится роль авангарда, т.е. проще говоря – стать "пушечным мясом".

"Они должны идти в первых рядах: США собираются воевать до последнего украинца с Россией", – уверен эксперт.

Киев должен оставаться сильнейшим раздражителем для Москвы, быть плацдармом, откуда будут вестись хакерские атаки против России, полагает Леонков. Незалежную ждет такая участь как минимум в ближайшие десять лет, резюмировал военный специалист.

Напомним, учения Sea Breeze в Черном море, в которых главное участие принимают, кроме Украины, США, Великобритания, Канада, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия, начались 28 июня. Закончится они должны 10 июля. В маневрах принимают участие около 4 тыс. военнослужащих, 40 кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиатехники и свыше 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Сегодня стало известно, что Киев затеял новые учения на Яворовском полигоне подо Львовом с 17 по 30 июля. Пройдут они под вывеской "Три меча-2021". И здесь будут участвовать США, Польша и Литва.

"Три народа – единая цель. Три народа #ЛИТПОЛУКРБРИГ (Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского) разделяют общие ценности и представляют единство многонационального подразделения", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в "Фейсбук".

Какое к этой троице братских народов имеют американцы, пресс-служба ведомства не разъясняет.

