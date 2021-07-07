Россия не станет ничего просить у Незалежной

Украинский нардеп от партии "Голос" Рустем Умеров выдвинул условие подачи воды в российский Крым. Высказывание политика очень удивило россиян. Так, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов высказался очень жестко.

Умеров ранее заявил, что Украина не станет открывать дамбу до тех пор, пока регион находится в составе России. По его словам, ни о продаже живительной влаги, ни об обмене речи идти не может.

Молохов ответил РИА "Новости", что Умеров таким образом просто пытается увеличить свою значимость. Ведь депутату никто в его стране не давал права выдвигать какие-либо условия России.

Молохов подчеркнул, что Россия сама активно работает над решением проблемы с водой в Крыму. Тем более, что за последнее время на полуострове выпало очень много осадков, что позволило пополнить водохранилища. Поэтому любой шантаж Киева на эту тему – это глупость и нелепость.

Российский чиновник также перефразировал известный роман, сообщив депутату, а заодно и всему Киеву, что Москва никогда и ничего не станет просить у Украины. Он добавил, что РФ особенно не станет обращаться с просьбами к тем, "кто слабее нас". Ведь они сами придут к нам, все предложат и дадут.

Ранее эксперты указывали на то, что водной блокаде Крыма со стороны Украины вскоре придет конец. Ведь дамба, которая перекрывает подачу жидкости, находится в аварийном состоянии. В любой момент ее может просто прорвать.