В Крыму жестко ответили на шантаж украинского депутата о подаче воды

В Крыму жестко ответили на шантаж украинского депутата о подаче воды
Фото: Server Amzayev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Россия не станет ничего просить у Незалежной

Украинский нардеп от партии "Голос" Рустем Умеров выдвинул условие подачи воды в российский Крым. Высказывание политика очень удивило россиян. Так, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов высказался очень жестко.

Умеров ранее заявил, что Украина не станет открывать дамбу до тех пор, пока регион находится в составе России. По его словам, ни о продаже живительной влаги, ни об обмене речи идти не может. 

Молохов ответил РИА "Новости", что Умеров таким образом просто пытается увеличить свою значимость. Ведь депутату никто в его стране не давал права выдвигать какие-либо условия России.

Молохов подчеркнул, что Россия сама активно работает над решением проблемы с водой в Крыму. Тем более, что за последнее время на полуострове выпало очень много осадков, что позволило пополнить водохранилища. Поэтому любой шантаж Киева на эту тему – это глупость и нелепость. 

Российский чиновник также перефразировал известный роман, сообщив депутату, а заодно и всему Киеву, что Москва никогда и ничего не станет просить у Украины. Он добавил, что РФ особенно не станет обращаться с просьбами к тем, "кто слабее нас". Ведь они сами придут к нам, все предложат и дадут. 

Ранее эксперты указывали на то, что водной блокаде Крыма со стороны Украины вскоре придет конец. Ведь дамба, которая перекрывает подачу жидкости, находится в аварийном состоянии. В любой момент ее может просто прорвать.  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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