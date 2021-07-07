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Представители Совбеза ООН вступили в словесную баталию перед сотнями студентов, ученых и международников во время конференции, которая прошла в Пекине. Послы России и Франции вступили в перепалку, так как не сошлись во мнении о том, пытается ли КНР "навязать свою идеологию" за государственными пределами.
Как отмечает источник, послы Китая и РФ выступили по одну сторону, им возражали представители Франции, Британии и Соединенных Штатов. Между сторонами произошел спор, темой которого стало глобальное лидерство.
Так, посол РФ в Китае Андрей Денисов призвал коллег привести единичный случай навязывания Компартии КНР своей идеологии кому-либо за пределами государства. Ему ответил французский коллега Лоран Били, заявивший о том, что ни у кого не вызывают сомнений факт того, что Пекин всем навязывает свою модель, а в 2020 году во Франции стали опасаться угроз в свободе выражения со стороны КНР из-за "нападок на общество и СМИ".
В ответ Денисов заметил, что к идеологии приведенный аргумент не имеет никакого отношения. Били заявил в ответ, что свобода является вопросом идеологии.
"Мы знаем, что вышло в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане. Не вижу смысла в продолжении дискуссии", – парировал Денисов.
Как пишет South China Morning Post, инцидент стал очередным проявлением геополитической напряженности: пока Штаты пытаются сдержать влияние и напор Китая, Россия с союзниками оказывают поддержку. Китай и Россия нацелены на усиление связей на фоне ухудшения отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами.
Ранее Денисов заявил, что не поддерживает официальный союз между РФ и Китаем. По мнению посла, альянс дестабилизирует мировое пространство.
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Все эти словесные конструкции рушатся в простых и понятных условиях. Например, когда в тебя стреляют, все базары про свободу и независимость сразу куда-то исчезают. Поскольку исчезает из этого мира сам демагог.