Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку

Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку
Фото: Barbara Boensch/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Между посланниками произошел горячий обмен мнениями

Представители Совбеза ООН вступили в словесную баталию перед сотнями студентов, ученых и международников во время конференции, которая прошла в Пекине. Послы России и Франции вступили в перепалку, так как не сошлись во мнении о том, пытается ли КНР "навязать свою идеологию" за государственными пределами.

Как отмечает источник, послы Китая и РФ выступили по одну сторону, им возражали представители Франции, Британии и Соединенных Штатов. Между сторонами произошел спор, темой которого стало глобальное лидерство.

Так, посол РФ в Китае Андрей Денисов призвал коллег привести единичный случай навязывания Компартии КНР своей идеологии кому-либо за пределами государства. Ему ответил французский коллега Лоран Били, заявивший о том, что ни у кого не вызывают сомнений факт того, что Пекин всем навязывает свою модель, а в 2020 году во Франции стали опасаться угроз в свободе выражения со стороны КНР из-за "нападок на общество и СМИ".

В ответ Денисов заметил, что к идеологии приведенный аргумент не имеет никакого отношения. Били заявил в ответ, что свобода является вопросом идеологии.

"Мы знаем, что вышло в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане. Не вижу смысла в продолжении дискуссии", – парировал Денисов.

Как пишет South China Morning Post, инцидент стал очередным проявлением геополитической напряженности: пока Штаты пытаются сдержать влияние и напор Китая, Россия с союзниками оказывают поддержку. Китай и Россия нацелены на усиление связей на фоне ухудшения отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами. 

Ранее Денисов заявил, что не поддерживает официальный союз между РФ и Китаем. По мнению посла, альянс дестабилизирует мировое пространство.

Источник: South China Morning Post
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
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Британию и Францию давно пора выгнать из совбеза.
Гость275154
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Это называется демагогия. Когда вместо внятного ответа на вопрос начинается притягивание за уши всего, что по звукам хоть как-то напоминает речь. Французы пытались именно заниматься демагогией.
Все эти словесные конструкции рушатся в простых и понятных условиях. Например, когда в тебя стреляют, все базары про свободу и независимость сразу куда-то исчезают. Поскольку исчезает из этого мира сам демагог.
Гость272806
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Свободой они называют тупое исполнение американских команд? Собачки на собачьей площадке? Пусть принесут справку от психиатра.
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