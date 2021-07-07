Задача главы Незалежной – обеспечить себе второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский, чтобы заслужить популярность в народе, решил воспользоваться образом своего политического оппонента – российского лидера Владимира Путина. По мнению политолога Станислава Белковского, Зеленский вжился в эту роль.

Сейчас все выступления главы Незалежной крутятся вокруг темы олигархов и независимой от мнения Евросоюза Украины. Он дает понять, что готов делать непопулярные на Западе шаги, если это отвечает интересам большинства украинцев. Он постоянно говорит о референдуме как способе принятия решений.

"Эти элементы, я думаю, он берет в судьбе и биографии своего якобы злейшего оппонента – Путина",

– отметил Белковский в беседе с "Лентой.ру".

При этом на самом деле Зеленский, по мнению политолога, заботится не об интересах народа, а расчищает себе путь на второй президентский срок. Его задача – убрать с поля возможных противников: экс-президента Петра Порошенко, оппозиционера Виктора Медведчука, мэра Киева Виталия Кличко.

"Зеленскому нужно сделать так, чтобы его неизбежные политические оппоненты "лежали в земле", (…) дать понять олигархам, что они не должны никак мешать ему избраться на второй срок. Все остальные задачи в политике, экономике и социальной сфере подчинены этой цели",

– полагает политолог. Поэтому вслух декларируются популярные у народа идеи раскулачивания богачей. И закон "об олигархах" будет подан, как великая победа Зеленского, который якобы смог сломать сложившуюся за 30 лет порочную систему. В реальности же это просто пиар-ход: люди, признанные олигархами, ничего не потеряют. В последнем варианте законопроекта им уже не запрещается владеть СМИ. Но украинцы в большинстве своем не разбираются в таких юридических тонкостях, на чем и пытается сыграть команда Зеленского.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины получил право вводить санкции против физических лиц. Под ограничительные меры уже попали бизнесмен, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, предприниматели Дмитрий Фирташ и Павел Фукс и ряд российских деятелей.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет: нынешние власти Незалежной наконец-то делают то, чего не могли добиться предшественники – заставляют Россию, Европу и весь мир считаться с Киевом.