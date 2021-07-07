Дальнейшее участие в ПА ОБСЕ для России не несет пользы - Толстой

Дальнейшее участие в ПА ОБСЕ для России не несет пользы - Толстой
Петр Толстой. Фото: State Duma of Russian Federation/ Twitter.com/ www.globallookpress.com
По мнению парламентария, Москве неплохо взять на какое-то время паузу

Глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался о дальнейшем участии РФ в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Так, политик отметил, что в настоящее время для России нет никакой пользы от дальнейшего участия в Парламентской ассамблее. При этом для Москвы неплохо взять какую-то паузу, передает РИА "Новости".

Напомним, днем ранее Толстой заявил, что российская делегация приняла решение покинуть заседание ассамблеи, выразив таким образом протест против включения в обсуждение резолюций по оценкам действий Российской Федерации и Белоруссии. По словам главы делегации РФ, Парламентская ассамблея решила включить в повестку "русофобское заявление", автором которого выступила Украина.

В ходе заседания Толстой заявил, что работа ассамблеи бессмысленна, если цель собрания заключается в надуманных обвинениях в адрес России и Белоруссии. Позднее депутат вышел из зала, громко хлопнув дверью.

Ранее Толстого в ПАСЕ раскритиковал член делегации Украины Алексей Гончаренко. Депутата Незалежной возмутило, что российский делегат поднял вопрос о водной блокаде Крыма, устроенной официальным Киевом в отношении жителей полуострова. Украинский парламентарий сообщил, что Толстой письменно изложил претензии, в которой говорится, что перекрытие воды стало наказанием крымчан за их политическую волю со стороны действующей украинской администрации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость268107
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у Толстого появились яйца? (фаберже)?
Гость273052
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Гость274646
Так это было уже. Опять штрафы за пропуск заставят выплатить. А, понятно... так это же бюджетные деньги, кто их считает... Тельняшку зашивать не надоело?
Уходить насовсем надо!
Гость272981
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Повторяемся. Это уже не дело, надо окончательно рвать с этой гнилой конторой, и ежу понятно что они и дальше будут продолжать в том-же духе.
М
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за гос счет кататься можно бесконечно и надувать щеки
обьясните народу какая польза от вас,толстой и к и вашим присутствием на этой площадке
сколько денег россия выплатила этой организации и что приобрела за эти деньги
вы,делегация из россии только штаны протираете там за казенный счет,щеки надуваете и толку и от вас и от пасе нет
Гость267634
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Деньги заплатили и теперь можете не ходить. До следующего платежа.
Гость274646
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Так это было уже. Опять штрафы за пропуск заставят выплатить. А, понятно... так это же бюджетные деньги, кто их считает... Тельняшку зашивать не надоело?
Гость273052
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"Дальнейшее участие в <цензура> ОБСЕ для России не несет пользы" - наконец-то поняли! Осталось перестать платить взносы в эту гитлеровскую организацию!
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