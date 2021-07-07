Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался о дальнейшем участии РФ в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Так, политик отметил, что в настоящее время для России нет никакой пользы от дальнейшего участия в Парламентской ассамблее. При этом для Москвы неплохо взять какую-то паузу, передает РИА "Новости".
Напомним, днем ранее Толстой заявил, что российская делегация приняла решение покинуть заседание ассамблеи, выразив таким образом протест против включения в обсуждение резолюций по оценкам действий Российской Федерации и Белоруссии. По словам главы делегации РФ, Парламентская ассамблея решила включить в повестку "русофобское заявление", автором которого выступила Украина.
В ходе заседания Толстой заявил, что работа ассамблеи бессмысленна, если цель собрания заключается в надуманных обвинениях в адрес России и Белоруссии. Позднее депутат вышел из зала, громко хлопнув дверью.
Ранее Толстого в ПАСЕ раскритиковал член делегации Украины Алексей Гончаренко. Депутата Незалежной возмутило, что российский делегат поднял вопрос о водной блокаде Крыма, устроенной официальным Киевом в отношении жителей полуострова. Украинский парламентарий сообщил, что Толстой письменно изложил претензии, в которой говорится, что перекрытие воды стало наказанием крымчан за их политическую волю со стороны действующей украинской администрации.
Россия не станет ничего просить у Незалежной
Между посланниками произошел горячий обмен мнениями
обьясните народу какая польза от вас,толстой и к и вашим присутствием на этой площадке
сколько денег россия выплатила этой организации и что приобрела за эти деньги
вы,делегация из россии только штаны протираете там за казенный счет,щеки надуваете и толку и от вас и от пасе нет