По мнению парламентария, Москве неплохо взять на какое-то время паузу

Глава российской делегации, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказался о дальнейшем участии РФ в составе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Так, политик отметил, что в настоящее время для России нет никакой пользы от дальнейшего участия в Парламентской ассамблее. При этом для Москвы неплохо взять какую-то паузу, передает РИА "Новости".

Напомним, днем ранее Толстой заявил, что российская делегация приняла решение покинуть заседание ассамблеи, выразив таким образом протест против включения в обсуждение резолюций по оценкам действий Российской Федерации и Белоруссии. По словам главы делегации РФ, Парламентская ассамблея решила включить в повестку "русофобское заявление", автором которого выступила Украина.

В ходе заседания Толстой заявил, что работа ассамблеи бессмысленна, если цель собрания заключается в надуманных обвинениях в адрес России и Белоруссии. Позднее депутат вышел из зала, громко хлопнув дверью.

Ранее Толстого в ПАСЕ раскритиковал член делегации Украины Алексей Гончаренко. Депутата Незалежной возмутило, что российский делегат поднял вопрос о водной блокаде Крыма, устроенной официальным Киевом в отношении жителей полуострова. Украинский парламентарий сообщил, что Толстой письменно изложил претензии, в которой говорится, что перекрытие воды стало наказанием крымчан за их политическую волю со стороны действующей украинской администрации.