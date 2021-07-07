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Несмотря на усложнившиеся отношения между Украиной и Белоруссией в связи с кризисом в последней из-за выборов президента, в первой все еще надеются переманить соседей на свою сторону.
Так, глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба позвал "демократический" Минск в "Люблинский формат", который считает альтернативой "русскому миру".
В своем обращении, опубликованном в "Фейсбук", министр отметил, что пока Белоруссия не стала членом организации, трое входящих в нее стран будут делать все, чтобы приблизить этот момент. Кулеба понадеялся, что в конце концов Минск "выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего".
Как отмечает "Общественная служба новостей", Кулеба отправился в Вильнюс ради подписания документов о борьбе с вызовами против свободы и безопасности региона между Балтикой и Черным морем.
В "Люблинском треугольнике" числятся помимо Украины, Литва и Польша. Формат взаимодействия трех стран создали министры иностранных дел этих государств, чтобы обсуждать различные темы, в том числе безопасность и туризм. В России же не раз напоминали Украине, что она принадлежит русскому миру, а в Незалежной живет много русских и русскоговорящих людей.
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