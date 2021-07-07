Киев позвал Минск в альтернативу "русскому миру"

Киев позвал Минск в альтернативу "русскому миру"
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский высказался о новой альтернативе "нормандскому формату"
На Украине захотели, чтобы Беларусь выбрала общее европейское пространство

Несмотря на усложнившиеся отношения между Украиной и Белоруссией в связи с кризисом в последней из-за выборов президента, в первой все еще надеются переманить соседей на свою сторону. 

Так, глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба позвал "демократический" Минск в "Люблинский формат", который считает альтернативой "русскому миру". 

В своем обращении, опубликованном в "Фейсбук", министр отметил, что пока Белоруссия не стала членом организации, трое входящих в нее стран будут делать все, чтобы приблизить этот момент. Кулеба понадеялся, что в конце концов Минск "выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего".

Как отмечает "Общественная служба новостей", Кулеба отправился в Вильнюс ради подписания документов о борьбе с вызовами против свободы и безопасности региона между Балтикой и Черным морем. 

В "Люблинском треугольнике" числятся помимо Украины, Литва и Польша. Формат взаимодействия трех стран создали министры иностранных дел этих государств, чтобы обсуждать различные темы, в том числе безопасность и туризм. В России же не раз напоминали Украине, что она принадлежит русскому миру, а в Незалежной живет много русских и русскоговорящих людей. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость267698
Пожаловаться Ответить
Предлагают влезть в свою выгребную яму? Скучно там и одиноко? Даже шпроты и те так усердно самокастрированием не занимаются, как эти дегенераты. А белоруссы точно не каклоиды, сохранили и производства и сельхоз и эекономику и культуру и образование с медициной. Так что папуасы, ваша ниша сидеть в выгребной яме и лаять на Россию в одиночестве.
1
новости партнеров

В Крыму жестко ответили на шантаж украинского депутата о подаче воды

Россия не станет ничего просить у Незалежной

Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку

Между посланниками произошел горячий обмен мнениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1724 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей