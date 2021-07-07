Глава Незалежной надеется привлечь другие государства к обсуждению проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в рамках урегулирования ситуации в Донбассе будет действовать еще один формат, кроме "нормандского".

Как пишет РИА "Новости", формат будет действовать параллельно с "нормандским".

Зеленский объяснил, что в переговорах по Донбассу идет "пробуксовка", поэтому он поддерживает привлечение остальных стран к урегулированию проблемы, а также оказанию влияния на Россию.

Напомним, впервые обсуждение по урегулированию украинского кризиса в четырехстороннем формате прошло летом 2014 года. Речь идет о встрече с представителями РФ, ФРГ, Украины и Франции.