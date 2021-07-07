"Только для наших воинов": Порошенко угостил ВСУ на Донбассе черешней

"Только для наших воинов": Порошенко угостил ВСУ на Донбассе черешней
Фото: Petro Poroshenko/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Пятый президент снова решил устроить "тур" на передовую

Глава фракции "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко вновь побывал на Донбассе. Политик накануне приехал в гости к отдельной горно-штурмовой бригаде, вручив украинским военнослужащим комплексы видеонаблюдения.

Вместе с Порошенко приехали назначенные волонтеры, которые захватили для украинских военнослужащих черешню, 2500 метров теневой сетки и еще несколько электрогенераторов. Политик продемонстрировал свои умения, показав, как умеет выгружать коробки из машины.

"В Мелитополе сказали – только для наших воинов", – приводит Lenta.ru слова экс-президента.

Подарок лидера "Евросолидарности" оценил комбриг Вячеслав Котлик, поблагодарив бывшего президента за поддержку. Сам Порошенко заявил, что уверен в безопасности государства, так как оно находится в "надежных руках".

По информации "Свободной прессы", во время очередного "тура" на Донбасс Порошенко решил угостить украинских военнослужащих клубникой, а во время переименования села Новгородское в Нью-Йорк сам приколотил дорожный знак с новым названием населенного пункта.

Как пишет "Страна.ua", бывший президент Незалежной также посетил городской парк Славянска. Организаторы громкого мероприятия задумали таким образом отпраздновать "освобождение" украинского населения от "оккупации", которое, как утверждает источник, произошло семь лет назад.

Стоит отметить, что ягоды стали традиционным подарком Порошенко для военных  – еще пять лет назад от привез ВСУ десятки килограммов черешни, а также ордена и медали для отличившихся бойцов.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость275106
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Переименовал село Новгородское в Нью-Йорк. Пусть еще свою гривну переименуют в "свинобакс", вот тогда житуха наступит!!! Всей свинарнией панувать будут.
гость
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петюня вальцман выжрал за зраду путбалистов всю горилку,сало да чакалад---а "войнам света" ЧЕРЕШНЮ?!Ну да---пропитание пусть грабят селюков?
СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Гость267698
Что ВСУ - свиньи, что Порося - свинтус - одно стадо дегенератов.
Цианистым калием лучше бы эти твари угостились!
гость
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Это был козий помет!!! :'-(
Гость267698
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Что ВСУ - свиньи, что Порося - свинтус - одно стадо дегенератов.
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