Пятый президент снова решил устроить "тур" на передовую

Глава фракции "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко вновь побывал на Донбассе. Политик накануне приехал в гости к отдельной горно-штурмовой бригаде, вручив украинским военнослужащим комплексы видеонаблюдения.

Вместе с Порошенко приехали назначенные волонтеры, которые захватили для украинских военнослужащих черешню, 2500 метров теневой сетки и еще несколько электрогенераторов. Политик продемонстрировал свои умения, показав, как умеет выгружать коробки из машины.

"В Мелитополе сказали – только для наших воинов", – приводит Lenta.ru слова экс-президента.

Подарок лидера "Евросолидарности" оценил комбриг Вячеслав Котлик, поблагодарив бывшего президента за поддержку. Сам Порошенко заявил, что уверен в безопасности государства, так как оно находится в "надежных руках".

По информации "Свободной прессы", во время очередного "тура" на Донбасс Порошенко решил угостить украинских военнослужащих клубникой, а во время переименования села Новгородское в Нью-Йорк сам приколотил дорожный знак с новым названием населенного пункта.

Как пишет "Страна.ua", бывший президент Незалежной также посетил городской парк Славянска. Организаторы громкого мероприятия задумали таким образом отпраздновать "освобождение" украинского населения от "оккупации", которое, как утверждает источник, произошло семь лет назад.

Стоит отметить, что ягоды стали традиционным подарком Порошенко для военных – еще пять лет назад от привез ВСУ десятки килограммов черешни, а также ордена и медали для отличившихся бойцов.