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Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией. Причиной такого решения премьер Ингрида Шимоните назвала намерение сдержать потоки миграции, о чем стало известно сегодня, 7 июля.
"Интерфакс" накануне сообщал, что Евросоюз выразил готовность оказать поддержку Литве в сдерживании потоков миграции из ближневосточных и североафриканских государств. Глава европейского совета Шарль Мишель заявил, что Брюссель поможет Вильнюсу в "преодолении трудностей и поиске решений".
Сама Шимоните обвинила белорусскую сторону в ситуации с мигрантами, заявив, что Минск таким образом устраивает "гибридную атаку".
"Мы охраняем не только границу Литвы, но и внешние границы ЕС", – высказалась премьер.
Схожее заявление сделал днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства сообщил, что Минск использует потоки миграции в качестве "оружия" и "политической манипуляции", в связи с чем обратился за помощью к Евросоюзу.
Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен сдерживать потоки нелегалов, устремившихся в Европу через республику. Глава государства отметил, что не собирается превращать страну в "отстойник беглых".
В июне же белорусский лидер заявлял, что у Минска нет не средств, ни сил на сдерживание незаконной миграции. А после экстренной посадки самолета Ryanair, совершенной в Минске, сообщал, что теперь Запад будет обращать внимание на наркотрафик и незаконную миграцию у границ – теперь Европе предстоит самой "их есть и ловить".
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