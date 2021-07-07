Литва построит стену на границе с Белоруссией

Литва построит стену на границе с Белоруссией
Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/ www.imago-images.de| www.globallookpress.com
Вильнюс заручился поддержкой Евросоюза

Литва начнет строительство стены на границе с Белоруссией. Причиной такого решения премьер Ингрида Шимоните назвала намерение сдержать потоки миграции, о чем стало известно сегодня, 7 июля.

"Интерфакс" накануне сообщал, что Евросоюз выразил готовность оказать поддержку Литве в сдерживании потоков миграции из ближневосточных и североафриканских государств. Глава европейского совета Шарль Мишель заявил, что Брюссель поможет Вильнюсу в "преодолении трудностей и поиске решений".

Сама Шимоните обвинила белорусскую сторону в ситуации с мигрантами, заявив, что Минск таким образом устраивает "гибридную атаку".

"Мы охраняем не только границу Литвы, но и внешние границы ЕС", – высказалась премьер.

Схожее заявление сделал днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа. Глава государства сообщил, что Минск использует потоки миграции в качестве "оружия" и "политической манипуляции", в связи с чем обратился за помощью к Евросоюзу.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен сдерживать потоки нелегалов, устремившихся в Европу через республику. Глава государства отметил, что не собирается превращать страну в "отстойник беглых".

В июне же белорусский лидер заявлял, что у Минска нет не средств, ни сил на сдерживание незаконной миграции. А после экстренной посадки самолета Ryanair, совершенной в Минске, сообщал, что теперь Запад будет обращать внимание на наркотрафик и незаконную миграцию у границ – теперь Европе предстоит самой "их есть и ловить".


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Ясь
Пожаловаться Ответить
Стена будет люком в канализации . Так что всё <цензура> будет накапливаться и растекаться по Беларуси превращая её в Гавнорусь. Живе в <цензура> Беларусь !
Шаман
Пожаловаться Ответить
Мины дешевле, они стоят 3-30 долл, за 20 долл будет хорошая надежная мина. Засеять минами каждый метр 700 км границы будет 14 лямов зелени, что по военным расходам - один чих. А если в 5 рядов, то 70 лямов, для сравнения это один комплект байрактаров.
гость
Пожаловаться Ответить
У бобки климакс видимо мощно выстрелил в мозг. Шпротоё6ы вам, это, еще надо на майдаун начать ходить.
1
новости партнеров
По теме

В Крыму жестко ответили на шантаж украинского депутата о подаче воды

Россия не станет ничего просить у Незалежной

Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку

Между посланниками произошел горячий обмен мнениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1724 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей