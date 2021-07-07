Недовольство США вызывает усиление сотрудничества Украины с Китаем

Украина может остаться без поддержки США и Канады из-за сближения с Китаем. Об этом предупредил киевский политтехнолог Тарас Березовец.

Ранее стало известно, что Киев подписал с Пекином межправсоглашение, по которому китайские компании допускаются к реализации крупных инфраструктурных проектов на Украине. Причем в Незалежной эти договоренности не афишировались. О том, что китайцы будут строить мосты, вокзалы, дороги на Украине, первыми написали азиатские СМИ.

По мнению политолога, такой зрады Запад Киеву не простит.

"Этот скандал только начинает разгораться, его последствия трудно просчитать, но то, что они окажут самое серьезное влияние на отношения между Киевом и Вашингтоном, очевидно",

– высказался Березовец. Он напомнил, что недавно Украина отозвала свою подпись под канадской резолюцией Совета по правам человека ООН, осуждающей дискриминацию уйгуров в китайском Синцзяне. Сделав это, Киев "кинул" Оттаву и всех политических оппонентов Пекина, включая Вашингтон, считает политолог.

Учитывая откровенное противостояние США и КНР, столь активное налаживание Незалежной сотрудничества с Китаем, особенно накануне визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, выглядит "цинично".

"Не удивлюсь, если американцы сейчас просто отменят приглашение в Белый дом для Зеленского",

– приводит "ПолитНавигатор" мнение украинского политолога.

Ранее США осудили Китай за то, что там приняли решение отказаться от поставок вакцина от коронавируса на Украину после того, как представитель Киева в ООН поддержал антикитайскую резолюцию в ООН. До этого отношения КНР и Украины испортило решение Киева по "Мотор Сич", акционерами которого являлись китайские компании.

Визит Зеленского в США намечен на конец июля 2021 года. В Киеве пытались добиться встречи двух президентов до того, как Джо Байден проведет переговоры с Владимиром Путиным, но в расписании американского лидера не нашлось на это времени.