Зеленского фактически лишили статуса главнокомандующего – эксперт

Зеленского фактически лишили статуса главнокомандующего – эксперт
Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
продолжениеУкраина похвасталась перед НАТО на учениях кукурузниками и буксирами
Президент лишь номинально занимает этот пост

Положение дел внутри Украины трудно назвать стабильным. По мнению некоторых экспертов, сейчас сложилась ситуация, при которой у украинского лидера Владимира Зеленского фактически нет власти над армией государства.

В настоящее время глава незалежных в вопросе управления вооруженными силами занимает роль свадебного генерала. По факту бразды правления давно вырвали из его рук. Сейчас украинскими бойцами заведуют представители спецслужб Америки и Британии.

При этом номинально Зеленский продолжает занимать пост главнокомандующего. Такое положение дел весьма удобно для тех, кто хочет реализовывать свои проекты за счет Украины. Как пояснил отставной подполковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев, на бумаге ВСУ находятся под контролем МВД Незалежной, однако само министерство давно подчиняется ЦРУ и МИ-6.

Таким образом, нынешнего верховодца украинцев лишили важного аспекта президентской власти. Киселев указал, что сейчас Зеленский выполняет роль "клоуна и марионетки".

Примечательно, что такое положение президента страны не является тайной для простых бойцов. Все в армии знают, что Зеленский не имеет никакой власти над военнослужащими Украины, пишет издание "Народные новости".

Тем временем, в Незалежной серьезно переживают из-за того, что поддержка со стороны вашингтонской администрации может ослабеть. По мнению некоторых экспертов, в Соединенных Штатах Америки весьма недовольны тем, что Украина усиливает свои контакты с Китаем.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость Иван
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Гость268747
Да оно изначально так было.Что может клоун,кроме как играть роль и пародировать?
А игра на пианинЕ? А бронижилет ,а Каска,а пиарн со стрельбой из пистолета ИТД, Ему специально не подсказывают ,как4 нужно себя вести и что говорить,а сам он НИ кто И зовут его Шут гороховый. ;У него ВСЕ повадки Гнгездилова из сериала ПЕС.
гость
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Он чё ли им был? Там реальный статус это дупло всея укропии, или главная глотка бандерии или всё вместе, <цензура>.з.
Гость268747
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Да оно изначально так было.Что может клоун,кроме как играть роль и пародировать?
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