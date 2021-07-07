МИД России объявил сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата

Ему предписано покинуть страну в течении 48 часов

Март Лятте стал "нежелательной персоной" и обязан покинуть территорию России в течении двух суток. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. 

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, Уллу Уйбо, временную поверенную в делах Посольства Эстонии в России  вызвали в МИД РФ. Ей выразили протест из-за незаконных действий Марта Лятте, его обвиняют в сборе разведочных данных. Это несовместимо со статусом дипломата. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали эстонского консула Марта Лятте. Его взяли с поличным во время получения секретных сведений. Аари Леммик, пресс-секретарь МИД Эстонии, уверена, что все предъявленные обвинения в адрес их консула в Петербурге не имеют под собой оснований. 

Источник: МИД России
Анна ГОНЧАРЕНКО

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