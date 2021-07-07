Кураторы из Вашингтона поставили перед лидером украинцев целый ряд домашних задач, которые он обязан выполнить

Западные наставники разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском, который не способен выполнять их поручения по реформам в стране. Вот и глава США Джо Байден решил пока отмахнуться от украинского подопечного и повременить от встречи с "нахлебником".

Так прокомментировал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков новость о том, что в Вашингтоне решили перенести визит пана Зеленского в Белый дом, который должен был состояться после встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По мнению сенатора, американцам сейчас не до Владимира Александровича, "дела и поважнее есть".

Вместо этого заокеанские старшие товарищи дали лидеру Незалежной "домашнее поручение" – принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Последний, между прочим, фактически передает иностранным гражданам полномочия назначать украинских судей.

Кроме того, пан Зеленский обязан демилитаризовать и деполитизировать СБУ, а также привлечь к ответственности неугодных Штатам чиновников под предлогом их коррумпированности, сообщает телеграм-канал "Политджойстик/Politjoystic".

"Берлин и Париж его уже унизили твердым отказом принимать в ЕС и НАТО: чувствуют, что он не их "фундаментальные принципы" любит, а только жилплощадь и дотации. А теперь и американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками, пусть хоть немного поработают там, в Киеве..." – написал в своей соцсети Пушков.

Как отмечает телеграм-канал UKR_LEAKS, встречу глав США и Украины перенесли с 26 июля на начало августа, а потом, может быть, и дальше. Согласно информации аккаунта, американцы в качестве причины такого шага назвали то, что сейчас мысли хозяина Овального кабинета заняты проблемой вывода войск Пентагона из Афганистана.

"Ну и еще есть версия о попытке оградиться от назойливых украинских делегатов. Дело в том, что в августе Конгресс будет в отпуске и представителям киевской политической элиты будет некого донимать неудобными и бесполезными вопросами", – следует из сообщения.

А еще Украина всех там достала своими просьбами предоставить ПДЧ по НАТО и требованием гарантий безопасности.

