Минск направил ноту протеста украинской стороне за атаку на согласованный митинг

В Киеве у посольства Белоруссии неизвестны украинские радикалы атаковали и избили участников акции в поддержку президента Республики Александра Лукашенко. Как сообщают различные соцсети, митингующими были белорусские граждане.

Представители организации "Сябры Волыни" считают, что националистов на них "натравил" лично глава Незалежной Владимир Зеленский, передает телеграм-канал RT. По словам белорусов, они пришли поддержать свою Родину, а украинские радикалы "влезли не в свое дело".

Организаторы акции ожидают реакции бацьки.

Судя по распространенным в Сетях видео, на участников мероприятия – большей части людей преклонного возраста, которые стояли с государственными белорусскими флагами, а также почему-то со стягом Кубы и СССР, напали молодые люди атлетичного телосложения. Обычно на Украине таких называют "титушками". Нападавшие сначала забрызгали стариков газом из баллончиков, а потом вступили в короткий кулачный бой.

Позже посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины, в котором выразило обеспокоенность в связи с недостаточными мерами по обеспечению безопасности своего диппредставительства. Там подчеркнули, что митинг членов белорусской диаспоры был согласован с властями киевской столицы.

В миссии считают, что данный инцидент носит целенаправленный и заранее спланированный характер и потребовали "обеспечить общественный порядок и безопасность на территории", прилегающей к посольству Республики. Также Минск призвал принять меры по прекращению "различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины", говорится в заявлении дипмиссии.

Отметим, что полиция задержала двух участников нападения.

