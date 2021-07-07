Душанбе запросил помощи у союзников по ОДКБ справиться с угрозой проникновения террористов

Таджикистан обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в защите своих границ в связи с обострением ситуации в соседнем Афганистане после выхода контингента США из Исламской Республики. Об этом заявил постпред страны при ОДКБ Хасан Султонов.

По его словам, Душанбе отправил для защиты рубежей дополнительные войска, однако в одиночку таджикская сторона справиться не сможет, передает РИА "Новости".

Представители запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" сообщили, что они уже контролируют 162 из 398 районов Афганистана. Пр данным агентства, больше всего захваченных районов (23) находятся в провинции Бадахшан, включая Вакхан, который имеет общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.

В конце прошлой недели США вывели основную часть своих войск из страны, где они пребывали 20 лет, причем крупнейшую военную базу Баграм пентагоновцы покидали тайно и спешно. Настолько стремительно, что не уведомили афганское руководство, в том числе Вооруженные силы Республики, оставив сотни видов различного боевого арсенала и техники.

Бегство американцев из Афганистана вполне ожидаемо привело к наступлению по всей стране террористов. Впрочем, Кабул утверждает, что и талибы несут потери – в различных провинциях 261 террорист был убит и свыше 200 получили ранения.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Пакт о безопасности подписан в Ташкенте в 1992 году.