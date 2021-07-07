Строительство "физического барьера" между странами Вильнюсу не поможет

Литовские власти могут решить проблему с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии, согласившись выдать Минску всех сбежавших в соседнюю Республику и находящихся в розыске участников антигосударственных выступлений после выборов в 2020 году. Такую идею подкинул Вильнюсу немецкий политолог Александр Сосновский.

Так он с иронией прокомментировал планы прибалтийского государства построить "физический барьер" на границы с Белоруссией из-за усилившегося потока ищущих лучшей доли граждан с Ближнего Востока, которые массово пробираются к ним через соседей.

"Хочу предложить Литве пойти на соглашение с (президентом Александром) Лукашенко. Вильнюс высылает обратно по месту жительства всю камарилью, которая нашла себе там прибежище. А Батька, так и быть, придержит беженцев", – написал доктор Сосновский в своем телеграм-канале.

По его мнению, это очень выгодный вариант решения большой проблемы.



"Пару десятков изгоев обменять на сотню тысяч беженцев – это какие деньги Литва сэкономить может?" – резюмировал эксперт.

Между тем, подписчики Сосновского считают, что строительство "Стены" выгодно литовским коррупционерам, поскольку им самим такая дойная "корова" нужна. Другие в комментариях вспомнили про опыт возведения забора постмайданным Киевом между Украиной и Россией и посоветовали литовцам сразу обратиться за помощью к украинцам.

"Стена уже как то не оригинально. Пусть попробуют ров с крокодилами", – предложил Вильнюсу Nick Stepanov.

Ранее сегодня премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что власти страны хотят возвести "физический барьер" на границы с Белоруссией. Также Вильнюс собрался привлечь армию для усиления охраны участка госрубежа с соседкой протяженностью 1070 км, который считается внешней границей Шенгенской зоны и ЕС, пишет "Российская газета".

Напомним, Литва за последние недели почти ежедневно жалуется на массовое нелегальное пересечение своих рубежей беженцами из Сирии и Ирака через Белоруссию. В Вильнюсе считают, что Минск таким образом "атакует" соседнюю Республику. Сам Александр Григорьевич назвал это простым "воем" и обратил внимание на тот, кто именно разрушал страны, из которых бегут люди в Европу.

