Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Владимир Познер, известный телеведущий и журналист, в своем интервью Forbes пояснил, как США и Россия могут уладить свои разногласия. Он уверен, что для этого Америке придется признать Россию страной, которая ни в чем ей не уступает. Ссоры и разногласия между сторонами неизбежны, считает Познер, но в этих конфликтах участвуют партнеры с одинаковым набором прав.
Журналист также пояснил, на каком этапе истории зародились разногласия двух стран. Согласно его оценке, Россия после распада с СССР хотела дружить с США. Однако, подчеркивает Познер, Россия хотела именно дружбы и партнерства и не собиралась становиться ничьим вассалом. Журналист указал, что у русского характера присутствует важное свойство, а именно: неспособность действовать по чужой воле. Именно поэтому, как считает Познер, и возникли разногласия – Россия была не способна подчиниться по ряду исторических причин.
Телеведущий вспомнил, что изначально президент России Владимир Путин предпринимал попытки подружиться с Западом, но там их не восприняли позитивно. По его словам, после этого отношения двух страх и начали стремительно портиться. Познер также предположил, что сотрудничество России с Китаем когда-нибудь резко прекратиться по аналогичной причине, и китайцы в конце концов поступят так, как захотят, не опираясь на чужие указания.
Ранее сообщалось, что Познер призвал Москву принять меры против растущего влияния КНР и заручиться поддержкой США.
Россия не станет ничего просить у Незалежной
Да, этот самый Китай с Компартией и социализмом.
Когда денег нет у Рагулестана, и у кого-то их надо просить, уже не до декоммунизации.))
Збигнев Бжезинский, один из главных идеологов русофобии, в книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы» 1998) писал: «после победы над коммунизмом нам нужен раскол православия и распад России. И поможет нам в этом Украина, где ПРЕДАТЕЛЬСТВО является нормой общественной морали»
Поляки хохлов считают за людей третьего сорта, поэтому кличут - быдлом (скотом).Не зря на трамваях во Львове висела табличка -" С собаками и украинцам вход запрещен".