Он также выразил мнение об исторических причинах конфликта

Владимир Познер, известный телеведущий и журналист, в своем интервью Forbes пояснил, как США и Россия могут уладить свои разногласия. Он уверен, что для этого Америке придется признать Россию страной, которая ни в чем ей не уступает. Ссоры и разногласия между сторонами неизбежны, считает Познер, но в этих конфликтах участвуют партнеры с одинаковым набором прав.

Журналист также пояснил, на каком этапе истории зародились разногласия двух стран. Согласно его оценке, Россия после распада с СССР хотела дружить с США. Однако, подчеркивает Познер, Россия хотела именно дружбы и партнерства и не собиралась становиться ничьим вассалом. Журналист указал, что у русского характера присутствует важное свойство, а именно: неспособность действовать по чужой воле. Именно поэтому, как считает Познер, и возникли разногласия – Россия была не способна подчиниться по ряду исторических причин.

Телеведущий вспомнил, что изначально президент России Владимир Путин предпринимал попытки подружиться с Западом, но там их не восприняли позитивно. По его словам, после этого отношения двух страх и начали стремительно портиться. Познер также предположил, что сотрудничество России с Китаем когда-нибудь резко прекратиться по аналогичной причине, и китайцы в конце концов поступят так, как захотят, не опираясь на чужие указания.

Ранее сообщалось, что Познер призвал Москву принять меры против растущего влияния КНР и заручиться поддержкой США.