Познер рассказал о пути примирения России и США

Познер рассказал о пути примирения России и США
Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он также выразил мнение об исторических причинах конфликта

Владимир Познер, известный телеведущий и журналист, в своем интервью Forbes пояснил, как США и Россия могут уладить свои разногласия. Он уверен, что для этого Америке придется признать Россию страной, которая ни в чем ей не уступает. Ссоры и разногласия между сторонами неизбежны, считает Познер, но в этих конфликтах участвуют партнеры с одинаковым набором прав. 

Журналист также пояснил, на каком этапе истории зародились разногласия двух стран. Согласно его оценке, Россия после распада с СССР хотела дружить с США. Однако, подчеркивает Познер, Россия хотела именно дружбы и партнерства и не собиралась становиться ничьим вассалом. Журналист указал, что у русского характера присутствует важное свойство, а именно: неспособность действовать по чужой воле. Именно поэтому, как считает Познер, и возникли разногласия – Россия была не способна подчиниться по ряду исторических причин. 

Телеведущий вспомнил, что изначально президент России Владимир Путин предпринимал попытки подружиться с Западом, но там их не восприняли позитивно. По его словам, после этого отношения двух страх и начали стремительно портиться. Познер также предположил, что сотрудничество России с Китаем когда-нибудь резко прекратиться по аналогичной причине, и китайцы в конце концов поступят так, как захотят, не опираясь на чужие указания. 

Ранее сообщалось, что Познер призвал Москву принять меры против растущего влияния КНР и заручиться поддержкой США. 

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Давид Арахамия в интервью китайским СМИ выразил надежду, что Украина воспользуется "положительным опытом Китая в области экономического развития".
Да, этот самый Китай с Компартией и социализмом.
Когда денег нет у Рагулестана, и у кого-то их надо просить, уже не до декоммунизации.))
Хохлы -дегенераты
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Мишка
Господин Познер, рашка может дружить только против кого-то! И с Китаем она сейчас пытается дружить против всего мира. Но! Это не дружба. Это плебейство! Эти прогибы Китай воспринимает, как закономерность. Ждите подарка! Ждите подарка от Китая, Японии, Прибалтов, Финнов, Беларусов и т.д. Мне Вас, господин Познер жаль!
Не путай свой Рогулестан с Россией..Хохлобыдло впитывает предательство и продажность с молоком матери..Немецкий таблоид - "Украина - страна проституток"/
Збигнев Бжезинский, один из главных идеологов русофобии, в книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы» 1998) писал: «после победы над коммунизмом нам нужен раскол православия и распад России. И поможет нам в этом Украина, где ПРЕДАТЕЛЬСТВО является нормой общественной морали»
Хохлы -дегенераты
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Гость272808
"Журналист указал, что у русского характера присутствует важное свойство, а именно: неспособность действовать по чужой воле" - Абсолютно не согласен, учитывая, что в рашке, когда всех загоняют в стойло, сидеть и не пикать, так разве это не подчинение чужой воле. Или подчинение "царю-гопнику" - это заветная мечта всех в рашке. Заветная - от слова завет, а завет в рашке, это то, что завещали предки, а предки могли завещать рабство. Другого они не знали. С новам рабскиим строем недорогие для меня рашковцы.
Мнение потомка свинопасов и польской прислуги, Познера не интересует. Под кем хохлобыдло нележало, перед кем только не стояло на коленях.Холопы ВКЛ, холопы Речи Посполитой, холопы Швеции, холопы Австро-Венгрии, по сей день потомственные холопы стоят на обочине дороги в ссаных шароварах в ожидании нового хозяина.))
Поляки хохлов считают за людей третьего сорта, поэтому кличут - быдлом (скотом).Не зря на трамваях во Львове висела табличка -" С собаками и украинцам вход запрещен".
Мишка
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Гость272558
ЭТОТ ЧМО ПУСТЬ УБИРАЕТСЯ В ГЕРМАНИЮ
А ты, что из себя представляешь?
Мишка
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Господин Познер, рашка может дружить только против кого-то! И с Китаем она сейчас пытается дружить против всего мира. Но! Это не дружба. Это плебейство! Эти прогибы Китай воспринимает, как закономерность. Ждите подарка! Ждите подарка от Китая, Японии, Прибалтов, Финнов, Беларусов и т.д. Мне Вас, господин Познер жаль!
Гость272558
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ЭТОТ ЧМО ПУСТЬ УБИРАЕТСЯ В ГЕРМАНИЮ
Гость272808
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"Журналист указал, что у русского характера присутствует важное свойство, а именно: неспособность действовать по чужой воле" - Абсолютно не согласен, учитывая, что в рашке, когда всех загоняют в стойло, сидеть и не пикать, так разве это не подчинение чужой воле. Или подчинение "царю-гопнику" - это заветная мечта всех в рашке. Заветная - от слова завет, а завет в рашке, это то, что завещали предки, а предки могли завещать рабство. Другого они не знали. С новам рабскиим строем недорогие для меня рашковцы.
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