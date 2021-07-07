Брюссель призвал Минск обеспечить присутствие в стране всех дипмиссий ЕС

Решение Минска сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы в Белоруссии может еще больше изолировать Республику. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном в среду, 7 июля.

Во внешнеполитической службе ЕС указали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает закрывать для страны дипломатические каналы связи.



"Также, сокращая консульский персонал дипломатических представительств государств – членов ЕС, режим ограничивает возможности белорусов для поездок в ЕС. Этими действиями режим еще больше изолирует себя", – подчеркивается в документе.

Там отметили, что в октябре 2020 г. по просьбе Минска послы Литвы и Польши покинули Белоруссию, а в мае нынешнего года всему персоналу посольства Латвии в Республике было приказано покинуть страну. Совсем недавно белорусские власти попросили главу представительства ЕС в Минске вернуться в Брюссель для консультаций.

Такие решения наносят ущерб Белоруссии и ее населению, говорится в заявлении. ЕС призвал власти Республики разрешить полное присутствие дипмиссий Евросоюза и его государств-членов, "чтобы дипломатия могла работать".

Напомним, накануне Минск объявил, что решил оставить в посольстве Литвы одного консула и трех административно-технических сотрудников. Вильнюс сообщил о подготовке ответных мер.

Добавим, в течение нескольких последних недель власти Литвы жалуются на то, что из Белоруссии к ним нелегально пробираются толпы беженцев из Ближнего Востока. Прибалтийская республика уже не может справиться самостоятельно с этим потоком. В Вильнюс обвинил Минск в гибридной атаке на страну, считая это местью Лукашенко за прием сбежавших белорусских оппозиционеров и участников антиправительственных акций.

