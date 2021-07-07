Байден подготовил секретное послание для Путина

Байден подготовил секретное послание для Путина
Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава США скрыл свои мысли от общественности

Внешняя американская политика во многом строится на противостоянии с Российской Федерацией. В Белом доме вылепили удобного врага из нашей страны. Теперь, чтобы ни случилось, везде внезапно обнаруживается "русский след". Громче всего американцы истерят вокруг мифических кибератак якобы наших хакеров. Глава США Джо Байден даже пообещал отправить нашему президенту особую весточку, посвященную этому вопросу.

Главнокомандующий американцев не стал раскрывать, какие конкретно аспекты будут освещены в президентском послании. Он лишь обозначил, что решился написать письмо российскому лидеру Владимиру Путину из-за вопросов, связанных с кибербезопасностью Америки, пишет РИА "Новости".

Американцы не прекращают жаловаться на неких всесильных хакеров, которые беспрестанно совершают нападения на важные американские объекты. Недавно в Соединенных Штатах объявили, что в минувшие выходные под массированную атаку попали порядка 20 крупнейших IT-компаний, находящихся в юрисдикции США.

Разумеется, всего за несколько дней ловким американским спецслужбистам удалось каким-то образом выяснить, что нападение осуществлялось с российской территории.

Сложная ситуация вынудила лидера американцев выйти перед жаждущими ответов журналистами. Дабы продемонстрировать свою состоятельность в роли главнокомандующего, Байден объявил, что уже подготовил некое послание по кибербезопасности для Путина.

Примечательно, что подобного рода записочку американский президент уже передавал нашему лидеру во время женевского саммита. Тогда Байден составил список объектов и попросил Путина "не нападать" на них.

Стоит отметить, что не всем в Америке нравится жить с таким президентом. Недавно американцы начали бить тревогу из-за "слабоумия" Байдена.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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