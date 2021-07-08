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Украинские власти фактически по собственной инициативе отказались от Крыма. Такое заявление сделал эксперт Александр Чалый, бывший заместитель главы МИД Незалежной.
Экс-дипломат заявил, что Украина стала "последним яблоком раздора" в холодной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом. При этом ни одна из ядерных держав не желала признавать "определенный статус безопасности" региона.
Чалый вспомнил, что это положение пытались закрепить на законодательном уровне после распада СССР – документ подписали 1994 году. Однако позиция официального Киева в последствии свела все усилия на нет.
Еще один документ, утративший силу по инициативе украинской стороны – Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Незалежной. Киев не стал принимать во внимание один из пунктов договора, в котором говорилось, что обе стороны соглашались в общем отказе от принятия участия в любом из союзов, направленных друг против друга, пишет РИА ФАН.
При этом администрация Незалежной осознавала, что указанный договор ограничивал ее попытки обретения членства в Североатлантическом альянсе. Однако именно в этом договоре Севастополь признавался частью Украины.
"Потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус", – высказался Чалый в эфире телеканала "НАШ".
Экс-глава украинского МИД полагает, что сейчас у Киева нет ни союзников, ни друзей. Украинская администрация не может похвастать теми, кто готов с ней "умирать или оказывать реальную военную помощь".
В случае конфликта с РФ, полагает бывший дипломат, Незалежной можно рассчитывать лишь на поддержку в дипломатической и финансовой сферах.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что постмайданная администрация сделала все, чтобы оттолкнуть жителей республики.
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