"Не было такого уговора": Лаврова изумила нервная реакция Японии по Курилам

"Не было такого уговора": Лаврова изумила нервная реакция Японии по Курилам
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Японцы переворачивают договоренность Путина и Абэ "с ног на голову", посетовал министр

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сейчас находится на Дальнем Востоке, где, выступая в одноименном университете, не мог не затронуть вопрос отношений со Страной восходящего солнца, которая то и дело высказывает свои "притязания" на Курильские острова. Министр отметил, что позиция Японии ему непонятна.

Лавров указал на то, что японцы по-своему начали интерпретировать договоренность российского президента Владимира Путина и экс-премьера своей страны Синдзо Абэ. Политики некогда договорились работать по мирному договору. Сейчас же японцы утверждают, что первым делом нужно решить вопрос островов, а потом заниматься миром. 

"Не было такого уговора, уговор был про договор", – отрезал дипломат. 

Москва же, рассказал Лавров, хочет, чтобы Токио ответил на наши вопросы и включился в разработку договорва. Также глава МИД РФ отметил, что нервная реакция японцев на наши шаги по развитию Курил или увеличению обороноспособности этого региона непонятна. Лавров признался, что Россия каждый раз жестко отвечает Японии, потому что вопрос принадлежности островов неактуален. Наша страна свою позицию не раз высказывала – Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН. 

Также Москва ждет разъяснений Токио по военному союзу с Вашингтоном. Лавров напомнил, что японцы обещали никогда не допускать американских ракет у себя. При том пока между нашими странами некоторые каналы затухли, но министр выразил надежду, что в скором времени активный диалог возобновится. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость273303
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Скоро все островные государства под воду уйдут , ледники и айсберги тают ,уровень воды поднимется на сотни метров ,даже километров , все прибрежные города и поселения уйдут под воду, и япошки тоже .
гость
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на фуй пошли ублюдки даже вместе со своим договором нам он уже не нужен
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