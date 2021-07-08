Офис президента потерпел сокрушительное поражение, считает политик

Постоянные заявления действующей украинской администрации о вступлении в НАТО, которые повторяются как мантра, свидетельствуют об истеричных эмоциях со стороны официального Киева и президента страны Владимира Зеленского в частности. Такое заявление сделал лидер партии "НАШИ", экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Подобные настроения в государственном аппарате, объяснил Мураев, вызваны "сокрушительным поражением" министерства иностранных дел и самого президента Украины в международных отношениях.

Политик напомнил в эфире телеканала "НАШ", что в свое время у Украины были хорошие отношения с Германией, Францией и Венгрией, однако теперь эти государствам можно считать оппонентами Незалежной.

Мураев также отметил, что Нидерланды однажды выступили с протестом против договора о евроассоциации с Украиной, а Будапешт блокирует стремления официального Киева в этом направлении. Венгры прекрасно осведомлены о положении своих соотечественников в Закарпатье и их ограниченности в правах.

Бывший депутат Рады уверен, что Зеленский сделал все, чтобы уважение к Украине на международном уровне опустилось ниже нуля. Так, Зеленский при Меркель обращался к кандидатам на пост главы государства ФРГ. Подобные действия в очередной раз демонстрируют и доказывают политическую инфантильность украинской администрации и ее абсолютное непонимание процессов в геополитике.

Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что Киев по своей инициативе отказался от Крыма и Севастополя, потеряв свой статус безопасности.