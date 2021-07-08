В МИД поразились критике Запада из-за инцидента с британским эсминцем

В МИД поразились критике Запада из-за инцидента с британским эсминцем
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ряд политиков заявили о "победе Байдена", якобы одержанной за счет единственного телефонного звонка

Комментарии западных либеральных критиков российских властей по ситуации с британским эсминцем Defender, который недавно вторгся в территориальные воды РФ в Крыму, вызывают искреннее изумление. С такой позицией выступил министр иностранных дел Сергей Лавров 8 июля с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Министр напомнил, что ряд западных политиков изначально осуждали Москву за выпровождение британского судна, которое оказалось у мыса Фиолент. В качестве аргументов приводился кризис в отношениях между Британией и Россией – фактически они настаивали на том, чтобы государство "проглотило прямое оскорбление" ради того, чтобы не допустить еще большего "проседания".

Запад сильно нервничал из-за недавних учений российской армии, заявляя о том, что РФ готовится к вторжению. Однако учебные маневры были завершены, а войска разъехались. После этого Запад согнал свои силы на линию соприкосновения с РФ, подав дело так, что сам пригрозил Кремлю, и РФ отвела войска.

Позднее, добавил глава внешнеполитического ведомства, либеральные критики преподнесли происходящее так, словно президент Соединенных Штатов Джо Байден лично решил ситуацию, якобы позвонив главе РФ Владимиру Путину с требованием отвести войска от границ с Украиной.

"И это уважаемые в прошлом люди. Занимаются политикой долгое время", – подытожил министр.

Ранее глава делегации РФ по вопросам безопасности и контроля Константин Гаврилов заявил, что в следующий раз при аналогичной ситуации с иностранным судном в Черном море, нарушившим границы РФ, Черноморский флот будет бить строго по цели.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость Влада
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А что вы в МИД РФ хотели, Запад всегда искажал любые договорённости в свою пользу, врал, врёт и будет врать иначе ему зарплату Госдеп и королева платить не будут. Лучше врать чем помиру идти.
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