Ряд политиков заявили о "победе Байдена", якобы одержанной за счет единственного телефонного звонка

Комментарии западных либеральных критиков российских властей по ситуации с британским эсминцем Defender, который недавно вторгся в территориальные воды РФ в Крыму, вызывают искреннее изумление. С такой позицией выступил министр иностранных дел Сергей Лавров 8 июля с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

Министр напомнил, что ряд западных политиков изначально осуждали Москву за выпровождение британского судна, которое оказалось у мыса Фиолент. В качестве аргументов приводился кризис в отношениях между Британией и Россией – фактически они настаивали на том, чтобы государство "проглотило прямое оскорбление" ради того, чтобы не допустить еще большего "проседания".

Запад сильно нервничал из-за недавних учений российской армии, заявляя о том, что РФ готовится к вторжению. Однако учебные маневры были завершены, а войска разъехались. После этого Запад согнал свои силы на линию соприкосновения с РФ, подав дело так, что сам пригрозил Кремлю, и РФ отвела войска.

Позднее, добавил глава внешнеполитического ведомства, либеральные критики преподнесли происходящее так, словно президент Соединенных Штатов Джо Байден лично решил ситуацию, якобы позвонив главе РФ Владимиру Путину с требованием отвести войска от границ с Украиной.

"И это уважаемые в прошлом люди. Занимаются политикой долгое время", – подытожил министр.

Ранее глава делегации РФ по вопросам безопасности и контроля Константин Гаврилов заявил, что в следующий раз при аналогичной ситуации с иностранным судном в Черном море, нарушившим границы РФ, Черноморский флот будет бить строго по цели.