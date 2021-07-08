Литва останется без денег ЕС на строительство стены с Белоруссией

Помощь Брюсселя прибалтийской республике будет чисто символической

Расчет Литвы на то, что Евросоюз даст ей денег на возведение дополнительного укрепления на границе с Белоруссией, в корне не верен. По мнению сенатора Константина Долгова, Вильнюс не получит на это ни цента, хотя на словах Брюссель будет поддерживать усилия республики по сдерживанию потока нелегальных мигрантов.

В ЕС уже был подобный опыт: в 2017 г. Венгрия отгородилась забором от Сербии, чтобы защититься от нелегалов из Африки и Ближнего Востока. Тогда Брюссель на просьбу Будапешта компенсировать расходы на возведение пограничных укреплений ответил отказом, да еще и раскритиковал власти Венгрии за нежелание разделить со всеми европейцами бремя содержания беженцев.

Сейчас в отношении Белоруссии ситуация другая, поэтому Евросоюз не будет возражать против колючей проволоки на литовско-белорусской границе. Но и финансировать строительство не будет, уверен специалист по международным отношениям Константин Долгов.

"Сомневаюсь, что на строительство стены Вильнюсу выделят хоть один евро. Все ограничится словами. Это лишняя демонстрация двойных стандартов, принятых в ЕС – и в сфере прав человека, и в сфере социальных обязательств, и по мигрантам",

– пояснил Долгов в комментарии "Взгляду".

Аналогичного мнения придерживается президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. По его оценке, заявления о европейской солидарности всегда звучат громко, но действия в этом отношении весьма "тихие".

"Финляндия, например, сообщила, что поможет (Литве – прим.ред.) одной машиной и пятью пограничниками. И вся остальная помощь будет такой же",

– считает профессор Межевич.

Ранее Литва обвинила Белоруссию в "гибридной агрессии", которая проявляется в виде потока иракских и сирийских беженцев, проникающих в прибалтийскую республику через белорусский участок границы. В Минске при этом не скрывают, что не намерены прикладывать больших усилий для отлова нелегалов на своей территории, поскольку Вильнюс первый начал недружественные шаги.

Литва объявила о строительстве дополнительных укреплений на границе, но смета вышла очень дорогая. Пока на помощь литовским правоохранителям прибыли сотрудники сил Frontex. Но их усилий оказалось недостаточно: пытающихся проникнуть в Литву без документов столько, что останавливать их приходится слезоточивым газом.

Впрочем, по мнению экспертов, в данной ситуации есть довольно простое решение: всего лишь нужно выдать осевших в Литве деятелей, сеющих смуту в Белоруссии.