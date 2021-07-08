Журналист США попал под наблюдение спецслужб после попытки приблизиться к Путину

Журналист США попал под наблюдение спецслужб после попытки приблизиться к Путину
Фото: Joel Marklund/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Американская разведка все отрицает

Известный ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Агентство нацбезопасности США в незаконной слежке за ним и чтении личной переписки. По его мнению, это произошло из-за того, что он общался с окружением президента РФ Владимиром Путиным.

По словам Карлсона, он хотел взять интервью у Путина и для этого связывался с приближенными к Кремлю посредниками в США, пишет URA.RU. Вскоре после этого журналист понял, что американские власти знают о его контактах, более того, им известна информация, которую они могли выяснить только из его личной электронной переписки. Затем ему подтвердили, что местные спецслужбы организовали за ним слежку.

"Осведомитель в правительстве США предупредил его, что АНБ отслеживает его электронные сообщения и планирует их утечку с целью убрать шоу его из эфира", 

– передает Axios. Издание обращает внимание, что как только Карлсон сообщил об этой ситуации зрителям своей программы, АНБ на другой же день опубликовало опровержение.

В сообщении агентства в "Твиттере" говорится, что обвинения Карлсона не обоснованы, что он никогда не был объектом слежки АНБ и у них не было планов снять его программу из телеэфира. Подобная публичная реакция – редкость для АНБ, обращает внимание Axios.

С именем ведущего Такера Карлсона связана еще одна скандальная история. накануне выборов президента США в 2020 г. ему должны были передать документы, содержащие неприглядную информацию про Джо Байдена и его сына Хантера. Документы отправили почтой, однако во время пересылки бандероль кто-то вскрыл и выкрал бумаги. Кто это сделал, на почте так и не смогли выяснить.

Источник: Axios
Николай ВИКТОРОВ

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