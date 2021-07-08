Важно мобилизовать все ресурсы: Лавров прокомментировал свое включение в избирательный список "ЕР"

Деструктивное внешнее вмешательство в общественно-политическую жизнь России нужно пресекать на всех уровнях

Предложение войти в общефедеральный список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму – 2021 глава МИД РФ Сергей Лавров получил непосредственно от президента России Владимира Путина. Об этом министр рассказал на встрече со студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в четверг, 8 июля.

"Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня",

– признался Лавров. По его словам, внешнеполитическое ведомство всегда плотно работало со всеми парламентскими партиями, однако именно "Единая Россия" является ведущей политической силой страны и выполняет решающую роль в "кодификации" международно-правовых документов. Поэтому министр считает важным и необходимым поддержать эту работу.

"Сейчас, когда нас очень хотят заставить пойти на уступки, отказаться от своих принципов и, как выражается Запад, изменить свое поведение, нам очень важно мобилизовать все ресурсы общества и все государственные структуры, включая дипломатию, деятельность парламентариев и основных партий",

– подчеркнул глава МИД РФ. Выступая в ДВФУ, он также прокомментировал притязания Японии на Курилы. По его словам, Токио сейчас пытается переиначить смысл договоренностей, достигнутых ранее Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

Съезд "Единой России", посвященный выборам в Госдуму, прошел в Москве 19 июня. По инициативе президента, в общефедеральную часть федерального списка кандидатов вошли главы Минобороны и МИД РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По оценке экспертов, эта "пятерка" отвечает основным ожиданиям россиян.

Выборы Госдумы восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года, голосование начнется 17 сентября.