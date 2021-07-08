Париж официально посоветовал партнерам "говорить нет"

Французские власти считают, что членам Евросоюза стоит отказаться от признания вакцин против коронавирусной инфекции, созданными в России и Китае. Такое заявление накануне сделал государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон, выступая на местном телевидении.

Госслужащий указал, что перечень лекарств для вакцинации при открытии доступа во Францию необходимо ограничить лишь теми препаратами, в которых официальный Париж не сомневается. Пока что ЕС признает четыре вакцины.

Дипломат также отметил, что во всех других случаях Республика призывает своих европейских коллег "говорить нет".

Бон ответил и на вопрос о возобновлении полетов из Российской Федерации во Францию в текущих эпидемиологических условиях. Госслужащий отметил в эфире канала France 2, что официальный Париж на регулярной основе обновляет перечень стран в соответствии с уровнями опасности в них, которые поделены на зеленую, оранжевую и красную зоны.

При этом госсекретарь при МИД указал, что власти не намерены отменять рейсы из других стан при ухудшении ситуации с коронавирусом в этих государствах.

"Нам уже приходилось срочно отменять авиасообщение с Бразилией, но на длительный срок это невозможно. Крайне сложная процедура, пассажиры могут прилететь во Францию из этих стран обходными путями. Эффективное воздействие – пристальный контроль, проверка справок на местах, проведение ПЦР-тестов по прибытии, в качестве крайней меры – карантин для приезжих. Но последняя мера и так действует для тех, кто приезжает из "красной зоны", – высказался Бон.

Однако посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил позднее, что Евросоюз уже направил Минздраву РФ предложение о сотрудничестве по коронавирусным сертификатам, пишет MK.