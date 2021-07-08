Армия республики готова нанести противнику "неприемлемый ущерб"

Белоруссия – мирная страна, которая не намерена ни на кого нападать. Но и атаковать себя не позволит, благо армия республики – одна из сильнейших в регионе. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая перед офицерами и выпускниками военных вузов в четверг, 8 июля.

По словам Лукашенко, системы международной безопасности сегодня уже не существует. Соперничество сильнейших держав грозит перейти в "опасную фазу". Наступательный потенциал НАТО усиливается, в том числе у белорусских границ. При этом против республики принимают все новые дискриминационные меры политического и экономического характера.

"Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление. Почему нас? Потому что мы всегда были на их пути. Просто мы оказались не в то время и не в том месте",

– пояснил Лукашенко. Он подчеркнул: Минск воевать ни с кем не хочет, но и на колени не встанет. Оснащение белорусской армии и ее кадровый состав не оставляют сомнений: республика сможет ответить на вызовы и нанести противнику "неприемлемый ущерб".

При этом Лукашенко указал, что современные войны начинаются обычно не с внешнего вторжения, а с "разрушения умов наших людей". В прошлом году сотрудники органов безопасности республики "проявили верность присяге" и "выдержали испытание", отметил президент. "Не допускайте предательства!", – обратился он к силовикам.

Ранее эксперт допустил, что Минск может ввязаться в военный конфликт с какой-либо приграничной страной, чтобы доказать собственную силу. При этом в войну будет неизбежно втянута Москва.