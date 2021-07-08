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Эстония вышлет российского дипломата в качестве ответной меры за выдворение консула Марта Лятте из Петербурга. Такое заявление сделала накануне премьер страны Кая Каллас.
Глава эстонского правительства отметила, что в международных отношениях приняты симметричные меры в ответ на высылку представителя дипломатической миссии, пишет РИА "Новости".
Премьер также заявила, что инцидент в Санкт-Петербурге стал провокацией российских спецслужб против дипломата Эстонии, который, считает она, "занимался обычной работой" на законных основаниях.
Напомним, 6 июля ФСБ сообщила о задержании эстонского дипломата Марта Лятте, который, по информации ведомства, занимался сбором закрытых данных, получаемых от россиянина. МИД РФ вскоре объявил Лятте персоной нон грата, напоминает "Пятый канал".
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