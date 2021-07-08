Объект культурного наследия передадут районной администрации

Городской совет Киева одобрил инициативу о демонтаже памятника в честь дружбы с Москвой, установленного в начале 2000-х в сквере на улице Маршала Якубовского. Голосование прошло 8 июля, "за" выступили 80 депутатов из 120.

На сайте городской мэрии позднее заявили, что решение принято после многочисленных просьб городского населения.

В городском совете отметили, что после демонтажа памятный знак сдадут на хранение администрации Голосеевского района, который раньше назывался Московским. Дальше – больше: впоследствии памятный знак станет частью экспозиции "музея тоталитаризма".

Представитель "Батькивщины" Игорь Галайчук заявил, что с этим памятником вечные проблемы: на него постоянно что-то накидывают, знак обрисовывают.

От голосования в полном составе воздержалась лишь партия ОПЗЖ.

Как пишет "Страна.ua", не так давно решение о демонтаже одобрила комиссия горсовета по вопросам собственности. До этого руководитель Института Национальной памяти Антон Дробович анонсировал "декоммунизацию" монументальной скульптуры "Родина-мать", открытой в День Победы в 1981 году.

Отношения между Россией и Украиной ухудшились после государственного переворота, который произошел в Незалежной в 2014 году. Украинская администрация позднее стала обвинять Российскую Федерацию во вмешательстве во внутренние дела, год спустя Рада приняла заявление, в соответствии с которым Россия считается "страной-агрессором". Кремль отвергает обвинения, называя их неприемлемыми. РФ также многократно заявляла, что не является участником внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина справилась с политическим и экономическим кризисом.