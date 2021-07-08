Великобритания нанесла ущерб репутации НАТО и США – NI

Великобритания нанесла ущерб репутации НАТО и США – NI
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Население европейских стран перестанет поддерживать альянс, если он и дальше будет устраивать опасные провокации

Запад может не соглашаться с российской юрисдикцией Крыма, но должен дважды подумать, прежде чем устраивать провокации в Черном море. Об этом предупредил эксперт по международным вопросам Университета Джона Хопкинса в Италии Доминик Сансон.

По его словам, можно понять, чем руководствовалась Великобритания, направляя свой эсминец Defender в российские воды. Лондон хотел показать, что не признает позицию Москвы по Крыму, и поддержать Киев. Однако возникает вопрос: какое стратегическое преимущество получил Запад после такого маневра, спрашивает автор. И сам же отвечает: никакого, зато у Путина появилась возможность совершенно справедливо упрекнуть НАТО в наращивании конфронтации:

"Это не мы к ним приехали за тысячи миль", - подчеркнули в Москве и провели показательное бомбометание в Черном море в то время, как рядом проходили учения НАТО, напоминает Сансон.

"Действия Великобритании в спорных водах около Крыма, безусловно, являются провокацией, выходящей за рамки национальных интересов этой или любой другой страны НАТО. Подобное поведение ведет к конфликту, из-за которого альянс, возглавляемый США, в итоге может потерять лицо",

– отмечает аналитик в статье для The National Interest. По его мнению, в качестве помощи Украине куда эффективнее было бы помогать ей проводить демократические реформы и бороться с коррупцией. Россию же лучше "ловить с поличным", когда она ведет незаконную деятельность на мировой арене. Балансирование же на грани войны из-за Крыма только ведет к потере репутации США и НАТО. Реальное военное столкновение не вызовет одобрения населения стран Запада, предупреждает эксперт.

Ранее в Москве сообщили, что провокацию в Черном море Лондона устроил при согласовании с Вашингтоном. Целью было выяснить, как устроена система обороны полуострова.

Источник: The National Interest
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость274312
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А в ламанщ устраиват безпредел можно???
Гость274540
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Всё банально. Дефендер вошёл в терводы, а несколько кораблей рядом, американец в первую очередь, наблюдали за движением, полётами и радиообменом.
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