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Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.
Теперь авиакомпании могут отправлять туда прямые рейсы, передает РИА "Новости".
Запрет на полеты в Египет был связан с авиакатастрофой российского А321 в небе над Синайским полуостровом.
Данная трагедия стала крупнейшей в истории АРЕ, а также самой массовой
гибелью граждан РФ в небе за всю историю мировой авиации. Жертвами теракта тогда стали 224 человека.
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