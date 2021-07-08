Запрет действовал шесть лет

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

Теперь авиакомпании могут отправлять туда прямые рейсы, передает РИА "Новости".

Запрет на полеты в Египет был связан с авиакатастрофой российского А321 в небе над Синайским полуостровом.

Данная трагедия стала крупнейшей в истории АРЕ, а также самой массовой гибелью граждан РФ в небе за всю историю мировой авиации. Жертвами теракта тогда стали 224 человека.

