Детский омбудсмен призвала снизить возраст выхода на пенсию для бабушек, ухаживающих за детьми

Все категории российских семей должны получать поддержку от государства. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе сегодняшней стратегической сессии по предложениям по поддержке материнства и детства в народную программу "Единой России"

Прежде всего для повышения благополучия семей необходимо акцентировать внимание на поддержке многодетности, чтобы рождение каждого последующего ребенка не снижало семейные доходы, считает Кузнецова.

Кроме того, важным направлением работы детский омбудсмен назвала увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 100% от зарплаты и периода ухода за малышом до 3 лет, говорится в сообщении в телеграм-канале "ЕР".

"Нужно принимать закон о многодетных семьях, в котором такая семья будет иметь гарантии, думать о расширении материнского капитала. Важно предусмотреть налоговые льготы для организаций, которые помогают молодой семье решить жилищную проблему", – отметила Кузнецова.

По ее мнению, нужно снизить возраст выхода на пенсию для тех бабушек, которые помогают ухаживать за ребенком. Более того, такому старшему поколению следует сохранить возможность получения ими "пенсионных декретных".

Напомним, 19 июня в Москве прошел съезд "Единой России", на котором был утвержден федеральный список кандидатов на предстоящие 19 сентября 2021 года выборы в Госдуму. В него вместе с главами МИД РФ и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, главврачом больницы в московской Коммунарке Денисом Проценко, сопредседателем центрального штаба ОНФ Еленой Шмелевой также вошли и Анна Кузнецова.

