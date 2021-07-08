Киев пригрозил Берлину "принципиальным разговором" о "Северном потоке-2"

Киев пригрозил Берлину "принципиальным разговором" о "Северном потоке-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Власти постмайданного режима продолжают беспокоиться о безопасности Незалежной с запуском газопровода

Официальный Берлин ожидает "принципиальный разговор" о проекте "Северный поток-2" с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе его визита в Германию. Об этом немцев предупредил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба, сообщает сегодня украинский "Интерфакс".

"Это будет разговор партнеров. Там, где ценим поддержку Германии, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции с Германией не сходятся в вопросе "Северного потока-2", будет принципиальный разговор", – заявил глава МИД.

Пан Кулеба подчеркнул, что Киев не изменит своей позиции по данном теме. Киевский режим видит в газопроводе угрозу, прежде всего, в сфере безопасности.

"Интересы Украины именно в сфере безопасности должны быть учтены", – отметил министр.

Про потерю миллиардов в бюджет неньки пан Кулеба не стал распространяться.

Накануне Зеленский в Вильнюсе сообщил, что намерен обсудить "СП-2" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время своего визита в Берлин 12 июля. Он назвал вопрос нашей газовой трубы "глобальным". По его словам, этот проект является проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран". Пан Зеленский указал, что вопрос безопасности для Незалежной он считает важнее, нежели экономика, передает его пресс-служба.

Еще ранее Владимир Александрович призвал бросить все силы Европы на срыв запуска "Северного потока-2". Про "Турецкий поток" украинский лидер пока не поминает.

Источник: Интерфакс-Украина
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость272806
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Скажите честно, вот вы бы стали какать в руку, которая вас кормит? Вы нет, а эти животные в Украине - да. Такая их свинская скотинистая природа. Украина сейчас - это символ и заповедник мраzeй всех сортов.
1000000
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Рабы смеют грозить своему господину, которому должны кучу денег уже на много лет вперед. И кому, Немеции, локомотиву ЕС. Давно быдляк на конюшне розгами не пороли, они усиленно на это нарываются.
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