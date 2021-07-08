Жесткая реакция Москвы на провокацию Defender продемонстрировала, что РФ не намерена "уступать Крым"

Россия и НАТО в Черном море тренируются для ведения военных действий. Об этом заявил болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir, где он сравнил ситуацию в регионе с тем, что происходило на советско-германской границе перед Великой Отечественной войной, и предупредил о риске боевого столкновения между РФ и альянсом.

По словам болгарина, сейчас Черное море стало местом прямого контакта армий стран-членов Североатлантического блока и России. В регионе регулярно проводятся учения, в ходе которых стороны набираются опыта практических реальных военных действий.

Цанков, в частности, прокомментировал последние морские маневры натовцев и их партнеров Sea Breeze-2021, и обратил внимание на их беспрецедентный масштаб. При этом он констатировал доминирование РФ в Черном море. Также отметил, что учения НАТО и ВСУ проходят вблизи с крымским побережьем.

"Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре – в соответствии с ее законами", – сказал генерал.

Москва выступает против учений НАТО, поскольку защищает российские границы, и так бы вела себя любая другая страна, считает военный. Он добавил, что основной частью стратегии блока по Черному морю является "демонстрация непризнания аннексии Крыма". Поэтому цель альянса – постоянное и усиленное присутствие в регионе, особенно тех стран объединения, которые не имеют выхода к Черному морю. Прежде всего, это касается США.

Таким образом Вашингтон пытается давить на Москву, убежден болгарин. В Кремле подобное поведение американцев воспринимают как угрозу, на которую необходимо реагировать, наращивая военный потенциал ВС РФ.

"Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны", – подчеркнул генерал.

С его точки зрения, сегодняшняя обстановка в регионе очень напоминает ситуацию в 1939-1941 годах, когда СССР и Германия имели общую границу.

По его мнению, нынешняя Украина, которая так стремится в альянс, – хочет она того или нет – становится буфером между НАТО и Россией.

Напомним, 23 июня у крымского мыса Фиолент эсминец Defender ВМС Великобритании зашел в наши территориальные воды на три километра вглубь. Черноморский флот среагировал жестко – патрульный корабль и Су-24М произвели предупредительные выстрелы в сторону "британца", заставив того ретироваться прочь. Москва уже предупредила Лондон, что в следующий раз будет действовать еще жестче.

Цанков назвал инцидент с Defender "запланированной проверкой готовности России к ответным действиям", причем как в военном плане, так и в политическом. Жесткая реакция Москвы продемонстрировала, что РФ совсем не собирается "уступать Крым", резюмировал болгарский военачальник.

