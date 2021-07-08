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Окончательный вывод войск Пентагона из Афганистана запланирован на последний день августа текущего года. В настоящее время процесс идет без потерь. Об этом сегодня заявил в телеобращении к нации президент США Джо Байден.
"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", – цитирует РИА "Новости" американского лидера.
Байден добавил, что Вашингтон в Исламской Республике добился того, чего хотел.
Отметим, в апреле нынешнего года хозяин Белого дома заявлял, что полностью войска США будут выведены из страны до 11 сентября, аккурат
к 20-й годовщине нападения
террористов на Америку.
Напомним, на днях контингент Пентагона стремительно и тайно, бросив сотни единиц техники и стрелкового оружия, покинул одну из крупнейших своих авиабаз в Афганистане – Баграм. Причем американцы не удосужились даже предупредить об этом афганские власти и военных. В результате, в Баграме несколько часов действовали мародеры.
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