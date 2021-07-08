Хозяин Белого дома сообщил, что Вашингтон добился своих целей в Республике

Окончательный вывод войск Пентагона из Афганистана запланирован на последний день августа текущего года. В настоящее время процесс идет без потерь. Об этом сегодня заявил в телеобращении к нации президент США Джо Байден.

"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод войск продолжается безопасно и упорядоченно ... Благодаря тому, как мы организовали вывод войск, среди американских и иных сил нет потерь", – цитирует РИА "Новости" американского лидера.

Байден добавил, что Вашингтон в Исламской Республике добился того, чего хотел.

Отметим, в апреле нынешнего года хозяин Белого дома заявлял, что полностью войска США будут выведены из страны до 11 сентября, аккурат к 20-й годовщине нападения террористов на Америку.



Напомним, на днях контингент Пентагона стремительно и тайно, бросив сотни единиц техники и стрелкового оружия, покинул одну из крупнейших своих авиабаз в Афганистане – Баграм. Причем американцы не удосужились даже предупредить об этом афганские власти и военных. В результате, в Баграме несколько часов действовали мародеры.