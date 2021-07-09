В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

В Киеве в целом полагают, что Москву ждут не лучшие времена. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что "Северный поток-2" не будет достроен, несмотря на почти 100% готовность, а секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заявляет, что в ближайшее время Россия может развалиться.

Во время участия на конференции в Вильнюсе Шмыгаль указал, что слухи о завершении строительства российского газопровода на самом деле беспочвенны, пишет РИА ФАН.

"Вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина – прим. ред.), европейских партнеров", – приводит его слова УНИАН.

Более того, заявил Шмыгаль, Киев в любой момент сможет договориться о компенсации в случае запуска российского газопровода.

Секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе полагает, что Россия не сможет существовать в дальнейшем. В эфире "24 канала" он заявил, что в стране есть множество различных национальностей, которые должны жить отдельно от Москвы.

"Россия развалится",

– приводит его слова "Общественная служба новостей".

Еще в марте Данилов заявлял, что русский язык представляет огромную угрозу для целостности Украины.

Напомним, ранее администрация Джо Байдена отказалась от введения новых санкций против "Северного потока – 2", признав, что это не сможет помешать завершению проекта. В США надеются восприпятствовать непосредственному вводу российского газопровода в строй.

На Украине полагают, что запуск СП-2 обернется отказом российской стороны от украинского транзита газа в Европу. И, несмотря на надежду, что газопровод запущен не будет, Киев продумывает план получения компенсации от России, однако никаких переговоров на этот счет не ведет.