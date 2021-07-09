Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем
Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

В Киеве в целом полагают, что Москву ждут не лучшие времена. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что "Северный поток-2" не будет достроен, несмотря на почти 100% готовность, а секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе заявляет, что в ближайшее время Россия может развалиться. 

Во время участия на конференции в Вильнюсе Шмыгаль указал, что слухи о завершении строительства российского газопровода на самом деле беспочвенны, пишет РИА ФАН

"Вопрос "Северного потока-2" лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина – прим. ред.), европейских партнеров", – приводит его слова УНИАН.

Более того, заявил Шмыгаль, Киев в любой момент сможет договориться о компенсации в случае запуска российского газопровода. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе полагает, что Россия не сможет существовать в дальнейшем. В эфире "24 канала" он заявил, что в стране есть множество различных национальностей, которые должны жить отдельно от Москвы.

"Россия развалится",

– приводит его слова "Общественная служба новостей". 

Еще в марте Данилов заявлял, что русский язык представляет огромную угрозу для целостности Украины. 

Напомним, ранее администрация Джо Байдена отказалась от введения новых санкций против "Северного потока – 2", признав, что это не сможет помешать завершению проекта. В США надеются восприпятствовать непосредственному вводу российского газопровода в строй. 

На Украине полагают, что запуск СП-2 обернется отказом российской стороны от украинского транзита газа в Европу. И, несмотря на надежду, что газопровод запущен не будет, Киев продумывает план получения компенсации от России, однако никаких переговоров на этот счет не ведет.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость273810
Пожаловаться Ответить
хороший пятничный анекдот от рагулей )
Гость274683
Пожаловаться Ответить
Воодушевляться рано - себе создают проблемы БАРАНЫ!
1
новости партнеров

Киев пригрозил Берлину "принципиальным разговором" о "Северном потоке-2"

Власти постмайданного режима продолжают беспокоиться о безопасности Незалежной с запуском газопровода

Черчесова отправили в отставку

РФС расторг с ним контракт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1727 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей